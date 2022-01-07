Шиномонтажка полностью сгорела минувшей ночью в Барнауле

Здание шиномонтажки сгорело в переулке Ядринцева, 67а, в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно кадрам из соцсетей, объект горел открытым огнём. На месте работали пожарные, информации о пострадавших в инциденте нет.

Всего, по информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, за сутки 6 января в Алтайском крае ликвидировано девять пожаров, четыре из них – в жилом секторе. Пострадавших нет.

Напомним, 5 января в селе Усть-Калманка оставленный окурок вызвал возгорание веранды частного дома. Из-за отравления угарным газом погибли хозяин дома и его супруга.