В Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что участникам беспорядков грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства. Как сообщает издание "Орда", в связи с этим руководство ведомства просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершённых правонарушений.

Напомним, в 07:00 утра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур в Акорде. Как сообщает ORDA, глава государства заявил, что конституционный порядок "в основном" восстановлен во всех регионах страны.

"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил президент.

Всего в Алма-Ате задержано более 3 тысяч участников протестов. 26 преступников ликвидировано, ещё 18 получили ранения.