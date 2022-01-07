В Генеральной прокуратуре Казахстана заявили, что участникам беспорядков грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства. Как сообщает издание "Орда", в связи с этим руководство ведомства просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершённых правонарушений.
Напомним, в 07:00 утра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности и силовых структур в Акорде. Как сообщает ORDA, глава государства заявил, что конституционный порядок "в основном" восстановлен во всех регионах страны.
"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заявил президент.
Всего в Алма-Ате задержано более 3 тысяч участников протестов. 26 преступников ликвидировано, ещё 18 получили ранения.
Комментарии
Куда побегут токаев и назарбаев, под крыло кремлевского деда, наверное
Молодцы казахи! Несменяйки дрожжами в своих бункерах, вот она 70% поддержка голосов, не ставь памятник при жизни а то его свалят и описают!
7.01.2022 13:24
- гость -
дед еще и всех, лишенных гражданства будет в гости звать
эй там в приграничном обсерваторе вы ниче не путаете?
Всё что сейчас происходит в Казахстане,не в интересах простых людей.Цена на сжиженный газ там самая низкая в мире.Скинули Назарбаева, скинут Токаева,появится либеральный ( и что самое главное демократический )) президент и поднимет цену в сотни раз до мировых.
Когда читаешь такое, то невольно озадачиваешься - это пишет малолетка по возрасту или по уровню развития. Лучше конечно, первое.
7.01.2022 13:24
- гость -
Куда побегут токаев и назарбаев, под крыло кремлевского деда, наверное
Сонный Джо примет с радостью.
А случись в Казахстане социалистическая революция и на смену капиталистам пришла бы народная власть, что, было бы меньше «боевиков» - мародеров? Да ничего подобного, всегда найдутся бандиты, которые посчитают, что в сложившейся «революционной ситуации», почему бы не пограбить и не поубивать?
Любая установившаяся власть, как её ни назови - капиталистическая, социалистическая, обязательно будет разбираться и наказывать всех тех, кто участвовал в грабежах и убийствах.