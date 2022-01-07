Менее 300 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки

291 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 121 758 человек.

Выздоровели 104 349 человек (+416). Умерли 8204 человека (+26, во всех случаях причиной смерти стал коронавирус).

По состоянию на 7 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1665 человек, а также 201 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 179.