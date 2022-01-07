Менее 300 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки

291 новый случай COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 121 758 человек.
Выздоровели 104 349 человек (+416). Умерли 8204 человека (+26, во всех случаях причиной смерти стал коронавирус).
По состоянию на 7 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1665 человек, а также 201 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 179.
Комментарии
Количество привитых растет, а колчество смертей не меняется. Выходит прививка на смертность от ковида не влияет.
7.01.2022 16:30
- гость -
Количество привитых растет
Растет на 1 % за месяц?
Даже в столицах привит намного больший процент, чем у нас.
Тестов мало делают в праздничные дни, вот и выявленных гораздо меньше случаев, чем на самом деле. Болеют много.
03 января 2022. Виагра спасла жизнь женщине, болеющей коронавирусом
В Великобритании, 37-летняя женщина, которая заразилась коронавирусом и около месяца находилась в искусственной коме, пошла на поправку благодаря неожиданному решению врачей. Медики ввели ей препарат, применяемый для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Полтора месяца женщина была подключена к аппарату ИВЛ и шансов поправиться у нее было очень мало. Родственникам уже посоветовали готовиться к худшему. За три дня до планируемого отключения пациентки от аппарата медики решили ввести ей большую дозу Виагры. И тут произошло чудо. Больная очнулась, вышла из комы и быстро пошла на поправку. Ее состояние значительно улучшилось буквально за неделю.
Может кому пригодится.