Экс-президент Казахстана Назарбаев мог покинуть страну с семьёй

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул Казахстан. Как сообщает издание ORDA со ссылкой на собственные источники, в стране остался лишь брат экс-главы государства Болат Назарбаев.

Новость вышла в заметке под заголовком "Мнение главреда Orda.kz". Уточняется, что официального подтверждения данной информации нет.

"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан", – пишет издание.

Назарбаев ушёл с поста главы страны в марте 2019 года, сохранив за собой должностьпредседателя Совета безопасности, а также остался председателем партии "Нур Отан"и членом Конституционного совета. На фоне возникших в стране беспорядков действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности председателя Совбеза.