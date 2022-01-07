Депутаты барнаульской гордумы поздравили волонтёров-медиков с Рождеством

В рамках акции "Ёлка желаний волонтёров", которую в этом году алтайское отделение партии "Единая Россия" проводит впервые, депутаты исполнили новогодние желания добровольцев, написанные на ёлочных шарах в канун новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба краевого отделения партии, депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов и Евгений Барсуков сняли с ёлки шары с желаниями студентов Алтайского государственного медицинского университета Анастасии Иютканаковой, Марии Щеболевой и Динары Тапбергеновой.

То, что было написано на ёлочных шарах – электрогриль, утюг и большой тёплый плед, – депутаты привезли в волонтёрский штаб #МыВместе.

"Обычно мы проводим подобные акции для маленьких ребятишек, и было очень волнительно снимать шары с подарками для взрослых ребят. В таком юном возрасте вы занимаетесь большим и важным делом, порой с риском для жизни и здоровья. Вы настоящие герои нашего времени! Очень рад поздравить с вас этим добрым христианским праздником", – сказал Дмитрий Абалымов.

Динара Тапбергенова, в свою очередь, поделилась своими впечатлениями об акции, отметив, что она напомнила ощущения детства.

"В детстве под Новый год ты ждёшь какого-то чуда и веришь в то, что оно произойдёт. И сейчас, когда мне дарят подарки, вернулся тот детский восторг и вера в чудеса. Спасибо большое за эти эмоции", – сказала девушка.