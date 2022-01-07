Санатории Белокурихи полностью заполнены туристами, несмотря на высокие цены

В Белокурихе отмечен небывалый ажиотаж – санатории полностью заполнены туристами. Как сообщают "Вести-Алтай", этому не мешают даже повышенная стоимость размещения – от 4 тысяч рублей на человека за сутки.

Журналисты подчеркнули, что найти свободное место практически невозможно – только если искать частные съёмные квартиры. При этом и там цены сложно назвать бюджетными: средняя стоимость проживания за сутки на одного человека – также от четырёх тысяч рублей.

В основном в санаториях проживают туристы с Алтая, из Новосибирской области, Кузбасса. Гости также "штурмуют" бугельные подъёмники – чтобы попасть на них, нужно простоять в очереди 15-20 минут. При этом час катания с белокурихинских склонов будет стоить 300 рублей, с Мишиной горы – 400 рублей.