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Россиян, застрявших в Алма-Ате из-за беспорядков, выселяют из отеля

, ИА "Амител"
32 человека не могут оплатить своё проживание, среди них дети от 3 до 10 лет, а в МИД тем временем рекомендует укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россиян, переживших захват аэропорта в Алма-Ате и застрявших в городе, выселяют из отеля, в который их отправили пережидать беспорядки на улицах. Как сообщает Readovka, одна из туристок заявила, что авиакомпания Air Astana, рейсом которой они должны были вылететь, оплатила им проживание лишь на одни сутки, а после сняла с себя все обязательства из-за форс-мажора.

У группы почти закончились наличные деньги, а найти работающие банкоматы в городе почти невозможно. В результате люди рискуют остаться без крыши над головой и без еды.

"Сегодня с Леной была связь в 9 утра, она рассказала, что их отель больше не оплачивается, их авиакомпания оплатила им проживание и питание на сутки, теперь им нужно оплачивать за свой счёт наличными, наличные у всей группы кончаются. Сейчас их там живёт 32 человека, среди них есть дети от 3 до 10 лет", – рассказала сестра застрявшей туристки.

В МИД РФ при этом не оказывают россиянам реальной помощи. Как сообщает издание, вчера ведомство открыло горячую линию и выпустило ряд рекомендаций, а сегодня, узнав о том, что россиян выселяют из места временного пребывания, посоветовало туристам укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.

Экс-президент Казахстана Назарбаев мог покинуть страну с семьёй

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

7.01.2022 21:47
Владимир

Зима,пандемия, дома нужно сидеть.

7.01.2022 22:08
- гость -

, в ведомстве порекомендовали туристам укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.

А где и как не порекомендовали?

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