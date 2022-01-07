Такой день. Поздравление Томенко с Рождеством и российские миротворцы в Алма-Ате

К 7 января на всей территории Казахстана введён "красный" уровень террористической угрозы. В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные. На улицах идут бои, власти объявили о "зачистках". Есть погибшие и раненые. Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате начались перебои с продуктами и водой.

Сейчас в стране уже находятся российские миротворцы, они вместе с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение, и отметил, что лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

В Алтайском крае не будут продлевать зимние каникулы для школьников. С 10 января в образовательных учреждениях продолжится учебный процесс и начнётся третья четверть. Как отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Наталья Полосина, в регионе продление каникул не предполагается.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. В своём Instagram он обратился к жителям края и пожелал крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях.