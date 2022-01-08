Сильный гололёд и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 8 января

Температура в Алтайском крае днём 8 января составит от -2 до -7 градусов, по югу местами до +3 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

В крае ожидается переменная облачность. В отдельных районах – небольшой снег, днём по западу слабая метель. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура днём составит от -2 до -4 градусов. Ветер южный, 4-9 м/с.