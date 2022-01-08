Биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов накануне занял восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он показал третий результат среди россиян в гонке, пропустив вперед Антона Бабикова (6-е место) и Александра Логинова, финишировавшего на первом месте.
22-летний Серохвостов допустил два промаха в стрельбе из положения лежа, при этом на "стойке" он отработал чисто, пишет портал "Алтайский спорт". В итоге биатлонист показал свой лучший результат в личных гонках на Кубке мира, а лыжным ходом Серохвостов уступил только норвежским братьям Бё, продемонстрировав третье время.
Воскресную гонку преследования представитель Алтайского края начнет в 25 секундах от своего товарища по команде Логинова. От третьего места, которое занимает норвежец Легрейд, Данила Серохвостова отделяют всего 10,5 секунд.
Комментарии
Логинов, взявший золото, по Амику уже не российский. Зачем Серохвостову с ним бороться?