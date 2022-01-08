Биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов накануне занял восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он показал третий результат среди россиян в гонке, пропустив вперед Антона Бабикова (6-е место) и Александра Логинова, финишировавшего на первом месте.

22-летний Серохвостов допустил два промаха в стрельбе из положения лежа, при этом на "стойке" он отработал чисто, пишет портал "Алтайский спорт". В итоге биатлонист показал свой лучший результат в личных гонках на Кубке мира, а лыжным ходом Серохвостов уступил только норвежским братьям Бё, продемонстрировав третье время.

Воскресную гонку преследования представитель Алтайского края начнет в 25 секундах от своего товарища по команде Логинова. От третьего места, которое занимает норвежец Легрейд, Данила Серохвостова отделяют всего 10,5 секунд.