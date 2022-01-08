Всем жителям Казахстана бесплатно начислят по 200 sms-сообщений и 300 минут разговора по телефону. Об этом со ссылкой на президента Касым-Жомарт Токаева сообщает "Sputnik Казахстан". Ранее, 5 января, на всей территории Казахстана отключали интернет. В стране прекратили работать ресурсы СМИ и сайты госорганов.

7 января в обращении к нации Токаев сказал, что принял решение восстановить доступ к Сети в отдельных регионах страны в определенные временные промежутки. Он подчеркнул, что это не означает свободу в отношении размещения материалов, в которых содержатся клевета, оскорбления и подстрекательство.

После этого издание Orda.kz сообщило, что сайты некоторых СМИ возобновили работу. Также в стране начали функционировать мобильные приложения Kaspi и Halyk Bank. При этом по состоянию на вечер 7 января сайты большинства государственных ведомств и СМИ Казахстана по-прежнему были недоступны с территории России.

Протесты в Казахстане начались 2 января, после того как в стране вступило в силу решение о повышении цен на автомобильный газ в два раза. К 4 января протесты охватили всю территорию страны и переросли в погромы и беспорядки.