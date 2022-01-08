Всем жителям Казахстана бесплатно начислят по 200 sms-сообщений и 300 минут разговора по телефону. Об этом со ссылкой на президента Касым-Жомарт Токаева сообщает "Sputnik Казахстан". Ранее, 5 января, на всей территории Казахстана отключали интернет. В стране прекратили работать ресурсы СМИ и сайты госорганов.
7 января в обращении к нации Токаев сказал, что принял решение восстановить доступ к Сети в отдельных регионах страны в определенные временные промежутки. Он подчеркнул, что это не означает свободу в отношении размещения материалов, в которых содержатся клевета, оскорбления и подстрекательство.
После этого издание Orda.kz сообщило, что сайты некоторых СМИ возобновили работу. Также в стране начали функционировать мобильные приложения Kaspi и Halyk Bank. При этом по состоянию на вечер 7 января сайты большинства государственных ведомств и СМИ Казахстана по-прежнему были недоступны с территории России.
Протесты в Казахстане начались 2 января, после того как в стране вступило в силу решение о повышении цен на автомобильный газ в два раза. К 4 января протесты охватили всю территорию страны и переросли в погромы и беспорядки.
Комментарии
8.01.2022 08:18
- гость -
Вас на Украине ВСУ уже начало щучить. Топливо то с Казахстана как бы не идет. Вчера активисты с Киева жаловались в телеграмме на выбитые зубы.
Интересно идет ли газ в Китай, а то если Китай заволнуется, мало не покажется. Может газопровод под контроль взять и потом доказывай, что он не в ОДКБ и его не приглашали
Сообщения и разговоры будут тщательно изучены,в результате некоторая часть граждан будет вычислена и осуждена на сроки от 8-ми лет до пожизненного за участие в беспорядках.Закон суров,но это закон.Его надо неукоснительно соблюдать.
Вчера еще видео с Украины появилось, к лидеру казахских протестов в Киеве пришло СБУ, наверное уточнить, не от ИГИЛ ли он работает и не организует ли базу на Украине. А он боится, их выгоняет, ведет съемку, они тоже снимают и друг друга просят не снимать. Они ему говорят, вам нечего боятся, мы просто поговорить, а он кричит, вы на моего друга напали, уходите. Наверное его видео, которое сразу в эфир шло, потому что потом заканчивается, наверное договорились
И баллон газа в подарок
8.01.2022 09:13
гость
Как говорится, возмездие пришло откуда не ждали.
Какой он теперь президент Казахстана? Даже если наёмники защитят его от народа и он останется у власти, то быть ему кремлёвской марионеткой.
Урок из казахстанских событий для нас один - нас всех тоже ожидает нечто подобное.
И случиться всё может в любой момент!
Просто-напросто, как известно из истории, практически все авторитарные режимы несменяемых "гениев всех стран и народов" и прочих "любимых до слёз и белой горячки руководителей" сливаются в унитаз истории одинаково - через кровавый заговор ближайшего окружения, столь же преступного, сколь преступен сам бессменный диктатор.