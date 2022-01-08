Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Масимова подозревают в государственной измене. Бывшего руководителя КНБ и других фигурантов дела поместили в изолятор.

Дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (госизмена) было заведено еще два дня назад, однако каких-либо подробностей в интересах следствия не приводится. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обвинил спецслужбы страны в том, что те "проспали" подпольную подготовку терактов. "Предстоит "разбор полетов" в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов и спящих ячеек боевиков", — сказал президент.

5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. И Масимова, бывшего премьер-министра Казахстана, и Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее называли возможными кандидатами на пост главы государства.

Ранее экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев обвинил спецслужбы Казахстана в предательстве. По его словам, произошедшие беспорядки были бы невозможны без предательства в высших эшелонах власти. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях боевиков, заявил бывший министр информации Ертысбаев.

"Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт [Алма-Аты] была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алма-Ате, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", — сказал Ертысбаев.