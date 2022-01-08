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Новости

Бывшего главу комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене

, ИА "Амител"
Президент Токаев уволил Карима Масимова несколько дней назад
Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Масимова подозревают в государственной измене. Бывшего руководителя КНБ и других фигурантов дела поместили в изолятор.

Дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (госизмена) было заведено еще два дня назад, однако каких-либо подробностей в интересах следствия не приводится. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев обвинил спецслужбы страны в том, что те "проспали" подпольную подготовку терактов. "Предстоит "разбор полетов" в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией. Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов и спящих ячеек боевиков", — сказал президент.

5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. И Масимова, бывшего премьер-министра Казахстана, и Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее называли возможными кандидатами на пост главы государства.

Ранее экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев обвинил спецслужбы Казахстана в предательстве. По его словам, произошедшие беспорядки были бы невозможны без предательства в высших эшелонах власти. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) годами скрывал информацию о существующих в стране тренировочных лагерях боевиков, заявил бывший министр информации Ертысбаев.

"Я обладаю эксклюзивной информацией, что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт [Алма-Аты] была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алма-Ате, без труда захватили террористы? Это могло произойти только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за национальную безопасность страны", — сказал Ертысбаев.

Читайте также в сюжете: Протесты в Казахстане
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 13:16
- гость -

Вы можете себе представить, чтобы здание департамента КНБ, самое режимное и охраняемое здание в Алма-Ате, без труда захватили террористы?

сколько на лубянке перестрелка длилась в свое время? Одно дело космонавтами митинги утюжить - совсем другое неожиданная встреча с подготовленным противником

8.01.2022 13:17
- гость -

Президенту надо в отставку уходить. Это он со своей свитой, своим правлением довел людей до бунта, а теперь ищет оправдания и всячески пытается удержаться у власти!

8.01.2022 13:28
- гость -

А что там тогда делает ОДКБ? Это новый прецедент. При госпереворотах вызывать ОДКБ. Теперь на территориях, где султанаты, царизм, диктатура, даже госпереворот не светит.

8.01.2022 13:29
- гость -

В натовской Турции в своё время тоже бунт был,даже попытка военного переворота.Народ его гонит от власти?

8.01.2022 13:30
- гость -

Его-это президента Эрдогана.

8.01.2022 13:33
гость

главу комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене

О, это же как у нас глава ФСБ. Как он может быть изменником

8.01.2022 13:33
ПЕТР

Это ещё раз подтверждение, что сами элиты всех этих "наzактивистов" взращивали...Для "тёрок" между собой, как фактор против некоренных жителей и давления на РФ...

8.01.2022 13:36
гость

Кажется нашли объяснение почему Пашинян решился на введение сил ОДКБ, там задержали Армана Дикого, сторонника Эрдогана, выступающего за вступление казахов в союз тюркских народов. Такого Пашинян вынести не мог, даже под угрозой неодобрения со стороны Запада

8.01.2022 13:37
- гость -

Ещё одно подтверждение того уже очевидного факта, что всю казахскую бойню устроили местные мафиозно-силовые бандитские кланы в борьбе за власть.
Кто-то думает, то у нас будет иначе?
Ага, ну-ну,..
Готовимся!

8.01.2022 13:38
гость

Арман Дикий, брал дань с олигархов и раздавал бедным. Помогал медикаментами больным и медикам, жил по понятиям, очень популярен среди казахов.

8.01.2022 13:43
- гость -

Ну как тут не вспомнить взрывы домов вместе с жильцами у нас, массовые теракты с самолётами и "рязанский сахар" ради прихода к власти "величайшего вождя всех стран и народов".

8.01.2022 13:44
гость

Бойню устроили местные мафиозно-силовые бандитские кланы в борьбе за власть, но турецкие уши немного высветились. Хотя турки налаживали отношения и с Арманом Диким от Южного клана и с Токаевым и Назарбаевым от Центрального клана

8.01.2022 13:49
гость

В том и риск госпереворота, что если он не победит, власть только усиливается. Приходят жесткие вожди. Иногда наоборот жесткие вожди приходят после победы госпереворота. Иногда после госпереворота страна раскалывается. Революции не делаются в белых перчатках, это сказал классик революций

8.01.2022 13:49
- гость -

но турецкие уши немного высветились.
------
У нас "патриоты" из чиновников, депутатов и силовиков тоже любят в турцию летать.

8.01.2022 13:50
- гость -

8.01.2022 13:37
- гость -
Кто-то думает, то у нас будет иначе?

У вас на Украине это уже давно. 7 лет прошло.

8.01.2022 13:52
- гость -

8.01.2022 13:36
гость
Кажется нашли объяснение почему Пашинян решился на введение сил ОДКБ, там задержали Армана Дикого, сторонника Эрдогана, выступающего за вступление казахов в союз тюркских народов. Такого Пашинян вынести не мог, даже под угрозой неодобрения со стороны Запада

Да, торчат уши Турции.

8.01.2022 13:53
гость

У нас "патриоты" из чиновников, депутатов и силовиков тоже любят в турцию летать

Одно другому не мешает. Запад поддержал попытку демократической смены власти в Турции, когда хотели скинуть диктатора Эрдогана и оставляет диктатора Эрдогана членом своего военного союза НАТО. Это политика, тут принципов не бывает

8.01.2022 13:57
гость

А что там тогда делает ОДКБ? Это новый прецедент. При госпереворотах вызывать ОДКБ. Теперь на территориях, где султанаты, царизм, диктатура, даже госпереворот не светит.


а нафига нам в соседней стране рассадник терроризма, полностью поддерживаю действия ОДКБ

8.01.2022 13:58
- гость -

8.01.2022 13:37
- гость -
Ещё одно подтверждение того уже очевидного факта, что всю казахскую бойню устроили местные мафиозно-силовые бандитские кланы в борьбе за власть.
Кто-то думает, то у нас будет иначе?
Ага, ну-ну,..
Готовимся!

Нам не надо на улицы выходить, участвовать в госпереворотах. Пусть без нас разбираются. Одна элита заменит другую, это не улучшит жизнь людей. К лучшей жизни надо идти эволюционным путем.

8.01.2022 13:59
- гость -

8.01.2022 13:38
гость
Арман Дикий, брал дань с олигархов и раздавал бедным. Помогал медикаментами больным и медикам, жил по понятиям, очень популярен среди казахов.

Прям Робин Гуд. А сколько воровал?

8.01.2022 14:00
- гость -

Бухторма наш, Усть-каменогорск наш, русский мир, прирастем Южной Сибирью

8.01.2022 14:07
гость

То, что трудящиеся не дают власти наглеть, это хорошо. То, что не очень умных трудящихся используют в своих целях целая куча политических игроков, включая местные кланы, иностранные государства и организации, включая радикальных исламистов и террористов, это плохо. Если все закончится, надо делать вывод, жизнь трудящихся поднимать, а невыгодное иностранное вмешательство, включая радикальных исламистов и террористов гасить. Одно дело, когда Турция приходит заключать выгодные соглашения, другое, когда через Армана Дикого тянет Казахстан в сообщество тюркских государств

8.01.2022 14:11
- гость -

Бухторма наш, Усть-каменогорск наш, русский мир, прирастем Южной Сибирью
-------
Одна беда - там уже давным-давно земли проданы "китайским компаниям", на них находятся китайские гастарбайтеры с навыками бойцов спецназа ГРУ НОАК и стоят электронные комплексы слежения.

8.01.2022 14:11
гость

ОДКБ вообще первый раз в жизни используют. Прямо весь мир удивили, все считали, что это беззубая организация, никогда ни в чем не участвующая. Пашинян от Азербайджана и Турции военные унижения терпел, но в ОДКБ не обращался, чтобы американцев не обидеть. А тут армянская кровь взыграла, послал кураторов. Вообще удивительный прецедент

8.01.2022 14:13
- гость -

8.01.2022 14:11
- гость -
с навыками бойцов спецназа ГРУ НОАК

Скоро тудой Шаолинь перенесут. Сестра писала.

8.01.2022 14:14
- гость -

То народ вышел на протесты, теперь уже террористы понаехали. Вы уже определитесь.

8.01.2022 14:16
гость

Байконур вообще российский стратегический объект, в аренде России на 50 лет. Он охраняется российскими военными возможно в количестве, превышающем все введенные в Казахстан силы ОДКБ

8.01.2022 14:19
гость

А что там тогда делает ОДКБ? Это новый прецедент. При госпереворотах вызывать ОДКБ. Теперь на территориях, где султанаты, царизм, диктатура, даже госпереворот не светит.


Определились. Кто с экономическими требованиями без насилия - те протестанты, кто мародёрствует - те мародёрыи вандалы, кто убивает - те убийцы. И нечего всех называть протестантами

8.01.2022 14:20
гость

На протесты вышел народ, террористы понаехали, одно другому не мешает. Террористы возможно все испортили, Западу теперь трудней поддерживать народ. Хотя Запад придерживается линии, что там нет казахов, воевавших на стороне Игил и сторонников Эрдогана там нет, там чисто работяги. Просто они все отслужившие, поэтому умеют стрелять

8.01.2022 14:21
гость


- гость -
То народ вышел на протесты, теперь уже террористы понаехали. Вы уже определитесь.


Определились. Кто с экономическими требованиями без насилия - те протестанты, кто мародёрствует - те мародёрыи вандалы, кто убивает - те убийцы. И нечего всех называть протестантами

8.01.2022 14:40
- гость -

Одна беда - там уже давным-давно земли проданы "китайским компаниям", на них находятся китайские гастарбайтеры с навыками бойцов спецназа ГРУ НОАК и стоят электронные комплексы слежения.

Яблоки воровал что ли в казахском саду и заряд соли получил?

8.01.2022 14:44
Отец Павсекакий

Протестанты это иэ другой оперы, сынок.

8.01.2022 15:06
- гость -

8.01.2022 14:19
гость
А что там тогда делает ОДКБ? Это новый прецедент. При госпереворотах вызывать ОДКБ. Теперь на территориях, где султанаты, царизм, диктатура, даже госпереворот не светит.


Определились. Кто с экономическими требованиями без насилия - те протестанты, кто мародёрствует - те мародёрыи вандалы, кто убивает - те убийцы. И нечего всех называть протестантами

Где взаимосвязь? Хорош бухать

8.01.2022 15:08
про

Поди еще и не на казахском языке разговаривал. Вот откуда ноги растут, вот кто организовал боевиков, которые подчинялись командам из "определённого" центра. А кто в это не верит, тот лох!

8.01.2022 15:15
про

Теперь вопрос, расстреляют его, свалив на него всю вину происходившего в Казахстане, или оставят в живых? Шансы 50 на 50 или есть другие варианты?

8.01.2022 15:15
гость

Он из госбезопасности, языки знает. Вроде бы зачем то лагеря подготовки военизированных формирований на территории Казахстана скрывал. Может он их разрабатывал, но накрыть не успел. А может хотел зачем то использовать. Власть скинуть, например

8.01.2022 15:19
гость

В Казахстане смертная казнь отменена 30 декабря 2021 года, за 3 дня до того как все началось

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