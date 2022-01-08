Скончался первый темнокожий обладатель "Оскара" за лучшую мужскую роль

Артист Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший актёр", умер в возрасте 94 лет, сообщает Mirror.

Пуатье начал актёрскую карьеру в театре, в конце 1940-х годов пришёл в кино. В 1958 году Пуатье первым из чернокожих актёров-мужчин удостоился номинации на "Оскар" – за роль в фильме Стэнли Крамера "Не склонившие головы", где он играл вместе с Тони Кёртисом. Уже в следующем году Пуатье исполнил главную мужскую роль в киноверсии мюзикла "Порги и Бесс", а в 1963-м первым среди чернокожих актёров получил "Оскар" за роль в фильме "Полевые лилии", уточняет РБК.

В 2001 году Американская киноакадемия удостоила Пуатье специальной награды, признав его заслуги в кинематографе. Также он был награждён британской кинопремией BAFTA, "Золотым глобусом" и "Грэмми". В 1974 году стал рыцарем-командором ордена Британской империи. В 2009 году президент США Барак Обама наградил Пуатье медалью Свободы. В 1997-2007 годах Пуатье был послом Багамских островов в Японии, а в 2002–2007-м – послом островного государства при ЮНЕСКО.