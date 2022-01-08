В Алтайском крае подвели итоги двух аукционов для медучреждений региона. Общая стоимость контрактов превысила 400 млн рублей. Поставки будут идти в течение 2022-2023 годов, передаёт "Алтапресс". Победителем признана компания "Алтайстройдеталь".

Спрос на медицинский кислород резко вырос после начала пандемии коронавируса. Суточная потребность ковидных госпиталей составляет 52 тонны. В ноябре регион столкнулся с нехваткой кислорода из-за проблем у поставщиков. Согласно условиям завершившихся тендеров, поставка кислорода должна производиться в течение 10 дней после поступления заявки от медучреждения. Это позволит избежать дефицита.

В декабре сообщалось, что победитель торгов расширяет производственные мощности. Так, на площадке в Барнауле смонтировано дополнительное оборудование.