Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", – написал Уали в соцсети.
По последним данным, из-за массовых беспорядков в первые дни января в стране погибли 18 силовиков, а также несколько десятков участников беспорядков. Также есть жертвы и среди мирных граждан, не принимавших участия в акции. Минздрав республики сообщал, что всего в Казахстане насчитывается около 1000 пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.
Комментарии
Такое ощущение, что сейчас, не говоря о горе пропагандистах на данном сайте, полностью пытаются дискредитировать социальный протест 2-3 января, объясняя все «боевиками», мародёрами и криминалом. А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью, чтобы народ подумал, а стоит ли выражать в будущем своё недовольство от беспредела местной власти и барыг?
А не президент ли с его свитой привели к этой бойне? Не его ли в первую очередь требуется судить и отправить на пожизненное заключение?
Назарбаев - пожизненный лидер нации. Он сбежал и его уволил из пожизненных его же поиемник. Протесты были народными, а потом оказалось напали террористы. Ничего не понял. Но очень интересно.
Если бы в России во время митингов выпустили из тюрем уголовников, а потом всех протестующих назвали уголовниками?
Политика это сложно. Особенно сейчас. Правду знают единицы. Соцсети слухи,сплетни и прочее .
Cначала приказал стрелять без предупреждения, а затем приказал скорбеть.
8.01.2022 16:37
- гость -
Если бы в России во время митингов выпустили из тюрем уголовников, а потом всех протестующих назвали уголовниками?
По вашему государство выпустило из тюрем уголовников, дало им в руки оружие, дало приказ убивать, жечь, грабить только для того, что бы обвинить митингующих террористами. Слов нет, одни маты. У вас бред, примите таблетку.
8.01.2022 16:48
гость
Cначала приказал стрелять без предупреждения, а затем приказал скорбеть.
Заявление Токаева:
"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с убийцами, с преступниками....»
объявил общенациональный траур по жертвам массовых беспорядков
О, значит наверное все закончилось и жертв больше не будет
А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью
Может 18 убитых полицейских этим занимались, а потом их убрал криминал, чтобы они ничего не рассказали. А другие полицейские убрали криминал, который убрал полицейских, чтобы и криминал ничего не рассказал. Теперь должны убрать арестованного Армана Дикого, чтобы он чего не рассказал
Теперь наверное если начнется где-нибудь митинг, полицейские будут выпускать специальный криминал, чтобы он начинал убивать полицейских, чтобы дискредитировать митинг
8.01.2022 17:25
гость
А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью
Может 18 убитых полицейских этим занимались, а потом их убрал криминал, чтобы они ничего не рассказали. А другие полицейские убрали криминал, который убрал полицейских, чтобы и криминал ничего не рассказал. Теперь должны убрать арестованного Армана Дикого, чтобы он чего не рассказал
Точно, примите таблеточку
В сети есть выступление верховного комиссара ООН, длинное, но смысл, что стрелять можно, но осторожно. Боевыми патронами только по бандитам
8.01.2022 17:31
- гость -
Вам тоже показалось бредом? Ну а вдруг. Может такая хитрая власть. Дала команду полицейским держать бандитов, чтобы если что, выпускать, чтобы они убивали полицейских
Теперь наверное если начнется где-нибудь митинг, полицейские будут выпускать специальный криминал, чтобы он начинал убивать полицейских, чтобы дискредитировать митинг
Можно еще придумать версию, что полицейские переодеваются в протестующих и убивают полицейских, чтобы дискредитировать митинг
Почитаешь комменты на амике, и становиться так ясно на душе. Сколько здесь откровенно долбо"бов. Представьте, что завтра в Барнауле хотя-бы треть от того, что натворили в Алма-Ате будет. Как эти умники запоют? Скорее всего язык в ж"пу засунут и тихо будут дома сидеть и никуда не вылазить.