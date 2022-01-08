Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", – написал Уали в соцсети.

По последним данным, из-за массовых беспорядков в первые дни января в стране погибли 18 силовиков, а также несколько десятков участников беспорядков. Также есть жертвы и среди мирных граждан, не принимавших участия в акции. Минздрав республики сообщал, что всего в Казахстане насчитывается около 1000 пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.