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Президент Казахстана объявил общенациональный траур по жертвам массовых беспорядков

, ИА "Амител"
Число погибших может превышать 100 человек, ещё около 1000 жителей получили ранения
Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", – написал Уали в соцсети.

По последним данным, из-за массовых беспорядков в первые дни января в стране погибли 18 силовиков, а также несколько десятков участников беспорядков. Также есть жертвы и среди мирных граждан, не принимавших участия в акции. Минздрав республики сообщал, что всего в Казахстане насчитывается около 1000 пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

8.01.2022 15:50
almas

Такое ощущение, что сейчас, не говоря о горе пропагандистах на данном сайте, полностью пытаются дискредитировать социальный протест 2-3 января, объясняя все «боевиками», мародёрами и криминалом. А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью, чтобы народ подумал, а стоит ли выражать в будущем своё недовольство от беспредела местной власти и барыг?

8.01.2022 16:06
- гость -

А не президент ли с его свитой привели к этой бойне? Не его ли в первую очередь требуется судить и отправить на пожизненное заключение?

8.01.2022 16:33
- гость -

Назарбаев - пожизненный лидер нации. Он сбежал и его уволил из пожизненных его же поиемник. Протесты были народными, а потом оказалось напали террористы. Ничего не понял. Но очень интересно.

8.01.2022 16:37
- гость -

Если бы в России во время митингов выпустили из тюрем уголовников, а потом всех протестующих назвали уголовниками?

8.01.2022 16:44
- гость -

Политика это сложно. Особенно сейчас. Правду знают единицы. Соцсети слухи,сплетни и прочее .

8.01.2022 16:48
гость

Cначала приказал стрелять без предупреждения, а затем приказал скорбеть.

8.01.2022 17:15
- гость -

8.01.2022 16:37
- гость -
Если бы в России во время митингов выпустили из тюрем уголовников, а потом всех протестующих назвали уголовниками?

По вашему государство выпустило из тюрем уголовников, дало им в руки оружие, дало приказ убивать, жечь, грабить только для того, что бы обвинить митингующих террористами. Слов нет, одни маты. У вас бред, примите таблетку.

8.01.2022 17:16
- гость -

8.01.2022 16:48
гость
Cначала приказал стрелять без предупреждения, а затем приказал скорбеть.

Заявление Токаева:
"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с убийцами, с преступниками....»

8.01.2022 17:22
гость

объявил общенациональный траур по жертвам массовых беспорядков

О, значит наверное все закончилось и жертв больше не будет

8.01.2022 17:25
гость

А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью

Может 18 убитых полицейских этим занимались, а потом их убрал криминал, чтобы они ничего не рассказали. А другие полицейские убрали криминал, который убрал полицейских, чтобы и криминал ничего не рассказал. Теперь должны убрать арестованного Армана Дикого, чтобы он чего не рассказал

8.01.2022 17:28
гость

Теперь наверное если начнется где-нибудь митинг, полицейские будут выпускать специальный криминал, чтобы он начинал убивать полицейских, чтобы дискредитировать митинг

8.01.2022 17:31
- гость -

8.01.2022 17:25
гость
А, возможно, этот криминал был специально подготовлен и выпущен властью

Может 18 убитых полицейских этим занимались, а потом их убрал криминал, чтобы они ничего не рассказали. А другие полицейские убрали криминал, который убрал полицейских, чтобы и криминал ничего не рассказал. Теперь должны убрать арестованного Армана Дикого, чтобы он чего не рассказал

Точно, примите таблеточку

8.01.2022 17:37
гость

В сети есть выступление верховного комиссара ООН, длинное, но смысл, что стрелять можно, но осторожно. Боевыми патронами только по бандитам

8.01.2022 17:39
гость

8.01.2022 17:31
- гость -

Вам тоже показалось бредом? Ну а вдруг. Может такая хитрая власть. Дала команду полицейским держать бандитов, чтобы если что, выпускать, чтобы они убивали полицейских

8.01.2022 17:44
гость

Теперь наверное если начнется где-нибудь митинг, полицейские будут выпускать специальный криминал, чтобы он начинал убивать полицейских, чтобы дискредитировать митинг

Можно еще придумать версию, что полицейские переодеваются в протестующих и убивают полицейских, чтобы дискредитировать митинг

8.01.2022 17:57
йцукен

Почитаешь комменты на амике, и становиться так ясно на душе. Сколько здесь откровенно долбо"бов. Представьте, что завтра в Барнауле хотя-бы треть от того, что натворили в Алма-Ате будет. Как эти умники запоют? Скорее всего язык в ж"пу засунут и тихо будут дома сидеть и никуда не вылазить.

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