Российские теннисисты проиграли Канаде в полуфинале АТР Cup

8 января россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в полуфинальном матче теннисного АТР Cup. Таким образом, сборная России не смогла защитить свой чемпионский титул, завоёванный годом ранее.

В первом матче дня Сафиуллин проиграл Шаповалову – 4:6, 7:5, 4:6, а затем Медведев выиграл у Оже-Альяссима – 6:4, 6:0. В решающей парной встрече россияне вели в счёте, но преимущество не удержали. В итоге за 1 час 38 минут победу одержали североамериканцы – 4:6, 7:5, 10:7. В финале канадцы встретятся со сборной Испании, днём ранее обыгравшей Польшу, уточняет "Спорт-Экспресс".

Напомним, на групповом этапе россияне поочередно обыграли французов, австралийцев и итальянцев, заняв в своем квартете первое место.