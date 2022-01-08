В России вторые сутки подряд фиксируют менее 800 смертей от ковида

В России второй день подряд выявляют более 16 тысяч случаев заболевания ковидом. Вместе с тем число смертей от коронавируса не превышает 800 последние два дня.

За сутки в стране выявили 16 568 случаев заражения коронавирусом, умерли 796 человек, выздоровели – 20 449, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Накануне скончались 787 человек – впервые с 20 сентября смертность опустилась ниже 800 случаев. Наибольшее число заражённых фиксируется в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376) и Московской области (1246). Алтайский край – на десятом месте (286 случаев).

Всего с начала пандемии в России ковидом заразилось свыше 10,6 млн человек, число умерших составило 315 400.