8 января состоялся продолжительный телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Казахстана подробно рассказал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. Также он выразил признательность за оказываемую помощь со стороны партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и особенно – Российской Федерации.

Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане. По оценке Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи в ближайшие дни может пройти видеоконференция Совета коллективной безопасности под председательством Армении как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение.