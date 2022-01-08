Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир вошли в список городов, качество жизни в которых признано самым высоким по итогам 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Финуниверситета при правительстве РФ.

"Среди российских городов с населением более 250 тысяч человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала", — говорится в исследовании.

При оценке качества жизни в расчет брались несколько показателей: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, качество медицинского обслуживания, оценка среднего и высшего образования, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды и т.д.

По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В частности, самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург. В первую пятерку городов с самой низкой склонностью населения к миграции в поисках лучшей жизни попали Махачкала, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калуга.

По оценке жителей, лучше всего медицина работает в Сочи, Магнитогорске, Москве, Грозном, Липецке. Первая пятерка городов с самым низким уровнем тревожности настроений населения — это Калуга, Тула, Йошкар-Ола, Курск, Томск.