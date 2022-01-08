Мужчина с двумя детьми, накануне пропавшие в районе Каракольских озер, были найдены спасателями. Подробности операции приводит сайт ГУ МЧС России по Республике Алтай.

На Рождество взрослый и двое детей, восьми и девяти лет, отправились на снегоходе из села Урлу-Аспак на Каракольские озера. Предполагалось, что к вечеру того же дня они вернутся. Но путешественники так и не появились и не вышли на связь. Близкие обратились за помощью к спасателям. Были организованы поиски, в которых приняли участие еще и множество добровольцев.

Как выяснилось, при движении от Каракольских озер в район озера Вероника у путешественников сломался снегоход. Они решили идти в Урлу-Аспак пешком. 8 января ночью пропавших обнаружили в районе урочища Кылай. К утру мужчину с детьми доставили в Урлу-Аспак и передали бригаде скорой помощи. У пропавших при себе были теплые вещи, в медпомощи они не нуждались.

Всего в поисках принимали участие 47 человек, было задействовано 30 единиц техники, в том числе 20 снегоходов.