Министерство национальной экономики Казахстана заморозило тарифы на коммунальные услуги до 1 июля 2022 года. Об этом со ссылкой на ведомство пишет "РИА Новости". Речь идет о ценах на водоснабжение, отопление, газоснабжение и электричество.

Ранее наложить мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ на 180 дней предложил президент Касым-Жомарт Токаев из-за беспорядков в стране. Он также поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты, в том числе муку, хлеб, макароны, соль, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядину, курицу, молоко, картофель.

Кроме того, власти установили предельные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Именно из-за подорожания в два раза топлива в стране начались протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки.

8 января стало известно, что в ценовом сговоре заподозрили 180 газовых компаний Казахстана. Большинство из них находятся в Мангистауской области, где вспыхнули протесты.