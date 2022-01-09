Прощай, Apple. CША могут запретить ввоз в Россию телефонов и компьютеров

Американские власти могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников. Такие санкции в США могут применить в случае "нападения" России на Украину, пишут в The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
Ограничения коснутся телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.
По данным издания, Вашингтон также рассматривает санкции против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы, а также санкции на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза – это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Комментарии
Глупцы. Чинуши из-за бугра не вылезают, купят и там. А у народа продукция Apple особой популярностью и не пользуется. Дорого.
Может в Китае аналоги неплохие найдутся
Чинуши из-за бугра не вылезают
На которых санкций нет
09:04 Что значит народу телефоны не доступны, с ними через один все ходят, нет денег, но в кредит возьмут, либо с рук б/у купят
Может в Китае аналоги неплохие найдутся
Найдутся. Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google. А Google как известно, либо сам уйдёт из России, либо его запретят.
долю немалую нефти за баксы не продаст Россия,
долю немалую дивидентов ль Сбера и т.д. не смогут вывести в офшоря и вообще за рубеж -
вот этих умникофф Рокфеллеры и Ротшильды за яйки и подвешают
Складывается ощущение, что уже просто уговаривают— ну, нападите на Украину, мы столько уже санкций напридумывали, уже хочется начать их применять)))))), а Россия смотрит на это как мужик спросонья— что надо?
9.01.2022 09:31
- гость -
Найдутся. Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google.
Делов то. Заменят андроид в крайнем случае. Наработки уже существуют.
Складывается ощущение, что уже просто уговаривают— ну, нападите на Украину
Все намного проще, команда будет дана Украине, она пойдет на Донбасс и пока она будет идти, все СМИ будут рассказывать, что началось — Россия напала
Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google.
каких телефонов в России больше на огрызке или андрюшке? Гугл совсем отбитый что ли чтоб такие бабки потерять?
сказки бабушки агафьи.
Да
Зачем Америке такие убытки нести? У нас ради их телефона последнее люди отдадут, мало примеров когда при зарплате в десять тысяч но с айфоном?
9.01.2022 09:59
Гость
Нормальные уже несколько лет покупают б/у на Авито. Там в несколько раз дешевле.
Надоели уже с этой Украиной, не нужен России этот чемодан без ручки
Нормальные уже несколько лет покупают б/у на Авито.
это не нормальные люди. покупать гаджет б/у, когда им через пару лет можно будет только гвозди забивать?
Гугл совсем отбитый что ли чтоб такие бабки потерять?
Google менее одного процента своей прибыли получает в России. Им будет выгоднее прекратить сотрудничество с режимом путена. Репутация дороже.
9.01.2022 10:16
- гость -
когда им через пару лет можно будет только гвозди забивать?
Года три телефон. Гвозди не забиваю и менять пока не планирую.
9.01.2022 10:20
- гость -
Ты что-ли,несколько дней назад хвалился,что всё покупаешь на Авито,у "проверенных" продавцов? Опять?!
9.01.2022 10:27
Гость
В твоём мире на Авито только один покупает?
Новости пиндосской рекламы:"Не покупайте нашу продукцию!"
Ох и умные пиндосы,ох и умные )))
У кого много денег покупают телефоны новые, у кого нет, за 10 тысяч можно купить прекрасный телефон с авито, что с основном и делают, лучше за десять старый айфон, чем новый какой то другой фирмы
9.01.2022 09:15
гость
Чинуши из-за бугра не вылезают
На которых санкций нет
Которые под санкциями у них кашолки с выводком там
Не понимаю, чем там айфоны мажут, что готовы свою задницу за него подставить?
За ввозом на территорию России будут наблюдать пиндосские спецслужбы.Выявлять местоположение каждого фирменного яблочника,удалённо отключать и заставят давить трактором как польские яблоки.Ох и умные пиндосы,ох и умные.
ну амеры и оттопырились,сами китайские процы даже в оборонке юзают,а туда же ,запретить ввоз. а они нужны кому то,мх яблоки?
В настоящее время на территории Украины находятся около 10 тысяч натовских солдат.В случае их немедленной эвакуации во время нападения на эту территории российских войск,фирмой Эппл буду введены санкции:на территорию России будет запрещён ввоз следующих бытовых приборов-телефонов,телевизоров и холодильников американского производства.Американцы не позволят без наказания так поступать с натовскими солдатами!!!
Что такое?Вас ист дас?Натовцы драпают от нас.
Проклятые натовцы лишили пенсии россиян! Ненавижу натовцев!
На днях видел натовца - не похож на новиопа, бежал с авоськой, явно стырил пенсии!! Ненавижу натовцев!
А может это был хохол. Агент СБУ.
Вчера видел макинтошовца, бежал с ним в ломбард.
Думаете почему казахи полыхнули???
Крупнейшие залежи урана там. А если нас санкционировать, то остановки поставок нами урана за копейки может лишить штаты 40% электроэнергии.
Типа украина проблема. Надо было брать Донбас еще в 14 году.
а картой мир можно рассчитаться ? ещё вместо международной системы платежей
У нас, россиян, две беды - хохлы и пендосы!
11:21
- гость -
Едьте и берите Даунбасс, пока там не нашли залежи чего нибудь. Серьёзно.
У казахов так полыхнуло потому что тамошние органы безопасности проспали спящие ячейки.А вот у нас в России не спят как органы безопасности,так и всякие нехорошие ячейки.
9.01.2022 11:24
- гость -
Едьте и берите Даунбасс, пока там не нашли залежи чего нибудь. Серьёзно
Стдите и молчите, за умную сойдете.