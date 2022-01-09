Прощай, Apple. CША могут запретить ввоз в Россию телефонов и компьютеров

Американские власти могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников. Такие санкции в США могут применить в случае "нападения" России на Украину, пишут в The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Ограничения коснутся телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

По данным издания, Вашингтон также рассматривает санкции против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы, а также санкции на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза – это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".