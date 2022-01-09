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Новости

Прощай, Apple. CША могут запретить ввоз в Россию телефонов и компьютеров

, ИА "Амител"
Американцы рассматривают такие меры в случае нападения России на Украину

Американские власти могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников. Такие санкции в США могут применить в случае "нападения"  России на Украину, пишут в The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. 

Ограничения коснутся телефонов, компьютеров, холодильников, посудомоечных машин и другой электроники, в том числе произведенной в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

По данным издания, Вашингтон также рассматривает санкции против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы, ограничения на российские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы, а также санкции на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза – это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 09:04
- гость -

Глупцы. Чинуши из-за бугра не вылезают, купят и там. А у народа продукция Apple особой популярностью и не пользуется. Дорого.

9.01.2022 09:14
гость

Может в Китае аналоги неплохие найдутся

9.01.2022 09:15
гость

Чинуши из-за бугра не вылезают

На которых санкций нет

9.01.2022 09:16
Гость

09:04 Что значит народу телефоны не доступны, с ними через один все ходят, нет денег, но в кредит возьмут, либо с рук б/у купят

9.01.2022 09:31
- гость -

Может в Китае аналоги неплохие найдутся

Найдутся. Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google. А Google как известно, либо сам уйдёт из России, либо его запретят.

9.01.2022 09:35
- гость -

долю немалую нефти за баксы не продаст Россия,
долю немалую дивидентов ль Сбера и т.д. не смогут вывести в офшоря и вообще за рубеж -
вот этих умникофф Рокфеллеры и Ротшильды за яйки и подвешают

9.01.2022 09:41
Зануда

Складывается ощущение, что уже просто уговаривают— ну, нападите на Украину, мы столько уже санкций напридумывали, уже хочется начать их применять)))))), а Россия смотрит на это как мужик спросонья— что надо?

9.01.2022 09:44
- гость -

9.01.2022 09:31
- гость -
Найдутся. Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google.

Делов то. Заменят андроид в крайнем случае. Наработки уже существуют.

9.01.2022 09:46
гость

Складывается ощущение, что уже просто уговаривают— ну, нападите на Украину

Все намного проще, команда будет дана Украине, она пойдет на Донбасс и пока она будет идти, все СМИ будут рассказывать, что началось — Россия напала

9.01.2022 09:53
- гость -

Только они все на Android который как известно принадлежит американской компании Google.

каких телефонов в России больше на огрызке или андрюшке? Гугл совсем отбитый что ли чтоб такие бабки потерять?

9.01.2022 09:54
- гость -

сказки бабушки агафьи.

9.01.2022 09:58
Гога все классно

Да

9.01.2022 09:59
Гость

Зачем Америке такие убытки нести? У нас ради их телефона последнее люди отдадут, мало примеров когда при зарплате в десять тысяч но с айфоном?

9.01.2022 10:12
- гость -

9.01.2022 09:59
Гость

Нормальные уже несколько лет покупают б/у на Авито. Там в несколько раз дешевле.

9.01.2022 10:12
Друк

Надоели уже с этой Украиной, не нужен России этот чемодан без ручки

9.01.2022 10:16
- гость -

Нормальные уже несколько лет покупают б/у на Авито.

это не нормальные люди. покупать гаджет б/у, когда им через пару лет можно будет только гвозди забивать?

9.01.2022 10:17
- гость -

Гугл совсем отбитый что ли чтоб такие бабки потерять?

Google менее одного процента своей прибыли получает в России. Им будет выгоднее прекратить сотрудничество с режимом путена. Репутация дороже.

9.01.2022 10:20
- гость -

9.01.2022 10:16
- гость -
когда им через пару лет можно будет только гвозди забивать?

Года три телефон. Гвозди не забиваю и менять пока не планирую.

9.01.2022 10:27
Гость

9.01.2022 10:20
- гость -
Ты что-ли,несколько дней назад хвалился,что всё покупаешь на Авито,у "проверенных" продавцов? Опять?!

9.01.2022 10:30
- гость -

9.01.2022 10:27
Гость

В твоём мире на Авито только один покупает?

9.01.2022 10:32
- гость -

Новости пиндосской рекламы:"Не покупайте нашу продукцию!"
Ох и умные пиндосы,ох и умные )))

9.01.2022 10:33
Гость

У кого много денег покупают телефоны новые, у кого нет, за 10 тысяч можно купить прекрасный телефон с авито, что с основном и делают, лучше за десять старый айфон, чем новый какой то другой фирмы

9.01.2022 10:51
- гость -

9.01.2022 09:15
гость
Чинуши из-за бугра не вылезают

На которых санкций нет

Которые под санкциями у них кашолки с выводком там

9.01.2022 10:57
Гога все классно

Не понимаю, чем там айфоны мажут, что готовы свою задницу за него подставить?

9.01.2022 10:58
- гость -

За ввозом на территорию России будут наблюдать пиндосские спецслужбы.Выявлять местоположение каждого фирменного яблочника,удалённо отключать и заставят давить трактором как польские яблоки.Ох и умные пиндосы,ох и умные.

9.01.2022 10:59
могиканин

ну амеры и оттопырились,сами китайские процы даже в оборонке юзают,а туда же ,запретить ввоз. а они нужны кому то,мх яблоки?

9.01.2022 11:12
- гость -

В настоящее время на территории Украины находятся около 10 тысяч натовских солдат.В случае их немедленной эвакуации во время нападения на эту территории российских войск,фирмой Эппл буду введены санкции:на территорию России будет запрещён ввоз следующих бытовых приборов-телефонов,телевизоров и холодильников американского производства.Американцы не позволят без наказания так поступать с натовскими солдатами!!!

9.01.2022 11:15
- гость -

Что такое?Вас ист дас?Натовцы драпают от нас.

9.01.2022 11:17
- гость -

Проклятые натовцы лишили пенсии россиян! Ненавижу натовцев!

9.01.2022 11:20
- гость -

На днях видел натовца - не похож на новиопа, бежал с авоськой, явно стырил пенсии!! Ненавижу натовцев!

9.01.2022 11:20
- гость -

А может это был хохол. Агент СБУ.

9.01.2022 11:21
- гость -

Вчера видел макинтошовца, бежал с ним в ломбард.

9.01.2022 11:21
- гость -

Думаете почему казахи полыхнули???
Крупнейшие залежи урана там. А если нас санкционировать, то остановки поставок нами урана за копейки может лишить штаты 40% электроэнергии.
Типа украина проблема. Надо было брать Донбас еще в 14 году.

9.01.2022 11:21
гость

а картой мир можно рассчитаться ? ещё вместо международной системы платежей

9.01.2022 11:22
- гость -

У нас, россиян, две беды - хохлы и пендосы!

9.01.2022 11:24
- гость -

11:21
- гость -
Едьте и берите Даунбасс, пока там не нашли залежи чего нибудь. Серьёзно.

9.01.2022 11:33
- гость -

У казахов так полыхнуло потому что тамошние органы безопасности проспали спящие ячейки.А вот у нас в России не спят как органы безопасности,так и всякие нехорошие ячейки.

9.01.2022 11:35
- гость -

9.01.2022 11:24
- гость -
Едьте и берите Даунбасс, пока там не нашли залежи чего нибудь. Серьёзно

Стдите и молчите, за умную сойдете.

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