Звезда сериала "Интерны" "потерялся" во время экспедиции в Казахстан

Звезда российского сериала "Интерны" Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, передаёт телеграм-канал Mash.

Актёр уехал в Казахстан до Нового года, и на днях вместе с группой туристов отправился к пику Талгар. Последний раз он выходил на связь 3 января. Илья позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась. Местонахождение актёра до сих пор неизвестно.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки. По последним данным, из-за массовых беспорядков в первые дни января в стране погибли 18 силовиков, а также несколько десятков участников митингов. Также есть жертвы и среди мирных граждан, не принимавших участия в акции. Минздрав республики сообщал, что всего в Казахстане насчитывается около 1000 пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

10 января в Казахстане пройдёт общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков.