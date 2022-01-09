Звезда сериала "Интерны" "потерялся" во время экспедиции в Казахстан

Звезда российского сериала "Интерны" Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане, передаёт телеграм-канал Mash.
Актёр уехал в Казахстан до Нового года, и на днях вместе с группой туристов отправился к пику Талгар. Последний раз он выходил на связь 3 января. Илья позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась. Местонахождение актёра до сих пор неизвестно.
2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки. По последним данным, из-за массовых беспорядков в первые дни января в стране погибли 18 силовиков, а также несколько десятков участников митингов. Также есть жертвы и среди мирных граждан, не принимавших участия в акции. Минздрав республики сообщал, что всего в Казахстане насчитывается около 1000 пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.
10 января в Казахстане пройдёт общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков.
Комментарии
Блин, убили что ли
Пик 5 км покорять зимой. Смелые товарищи.
найдется
ихтамнеты в плен взяли
Вчера в Алмате один еврей пропал.По Евроньюсу передали.
Турецкие ихтамнеты, он же русский
Вчера в Алмате один еврей пропал
А их то за что
Есть за что.