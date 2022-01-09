В главном ковидном госпитале Алтая освобождают отделения для лечения от других болезней

В главном ковидном госпитале Алтайского края, развёрнутом на базе горбольницы №–5 (РТП) открывают "чистые" отделения на фоне снижения количества заболевших коронавирусом, пишет "Толк".

По данным издания, в РТП вернули отделения челюстно-лицевой хирургии и грудной (торакальной). На время пандемии они работали на базе других медучреждений Барнаула. Отметим, все тяжёлые пациенты с диагнозом COVID-19 поступают на лечение в горбольницу № 5. При этом лишать учреждения статуса госпиталя в Минздраве края не планируют.

Согласно свежей информации от 8 января, в Алтайском крае было зафиксировано 286 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 23 человека. Несмотря на снижение цифр, Алтайский край стабильно уже несколько недель входит в число лидеров регионов страны по количеству заразившихся коронавирусом.