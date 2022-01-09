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Третья часть "Последнего богатыря" стала самым кассовым фильмом в 2021 году на Алтае

, ИА "Амител"
Лента собрала в прокате более 26 миллионов рублей. Её посмотрели 113 тысяч зрителей
Фото: кадр из фильма 'Последний богатырь: Корень зла'

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Российская лента от студии "Дисней" "Последний богатырь: Корень зла" стала самым кассовым в Алтайском крае по итогам 2021 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала около 26 миллионов рублей. Её посмотрели около 113 тысяч человек.

На втором месте расположился фильм "Веном 2", собравший в прокате 22,9 миллиона рублей. На третьей строчке триквел "Человека-паука", который пополнил копилку на 17,3 миллиона рублей. Также в десятке самых кассовых фильмов в Алтайском крае по итогам 2021 года "Конёк-горбунок", "Форсаж 9", "Огонь", "Дюна", "Босс-молокосос 2", "Душа" и "Годзилла против Конга".

Ранее стало известно, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" обошёл в РФ "Мстители: Финал", став самым кассовым кинокомиксом в российском прокате в истории. Лента собрала свыше 2,61 млрд рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 10:50
- гость -

Всякой дрянью головы забивают.Не о кассовости надо думать, а о классовости.

9.01.2022 11:26
- гость -

Редкая какашка эта третья часть.
Единственное что позабавило - это кикиморы крадущие ваше время. Но на месте почты россии я бы в суд подал на этот кассовый фильм....

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