Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов

Четыре бизнесмена в Казахстане всего за несколько дней беспорядков потеряли состояние, которое оценивается в 3 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Крупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов. Состояние председателя правления Михаила Ломтадзе уменьшилось на такую же сумму. По данным Forbes, дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев потеряли около 200 миллионов долларов. Супруги контролируют Народный банк (Халык банк), акции которого дешевели 4-6 января на 16%. Состояние каждого из них, по оценке Forbes, составляет 3,1 миллиарда долларов.
Отметим, 10 января в Казахстане пройдёт общенациональный траур по жертвам народных беспорядков, которые вспыхнули в некоторых районах страны 2 января. В ходе акций в Казахстане погибли 16 и пострадали свыше 1,3 тыс. сотрудников полиции, нацгвардии и военнослужащих, сообщили в МВД.
Комментарии
Можно не переживать приумножат, это не мелкий бизнес, который действительно может потерять всё и сил не хватит восстановиться.
Трудящиеся Казахстана:" Чтоб кровь текла из носу банковского бизнесу."
Ничего страшного- выжмут из бедных!
Гримасы современной "экономики". У тебя вчера был автомобиль и сегодня у тебя тот же автомобиль. Но вчера кто-то где-то считал, что он стоит миллион, а сегодня посчитал, что 800 тыс. Ты обеднел на 200 тыс? Только в случае, если собрался его продавать. А если и дальше ездишь? При этом совсем не факт, что его можно продать даже за 500, а возможно можно продать и за 1,5. Просто где-то в каком-то компьютеое его так "оценивают".
Для них это копейки .
Ничего страшного- выжмут из бедных!
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В мире свободного рынка и демократии так и будет.
11:36
- гость -
Ты больной какой то..
Демократия-это власть народа.Но,конечно,не всего народа, а той её малюсенькой части, у которой благодаря необычайному трудолюбию "скопились" огромные суммы денег...
Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов
Может они хоть частично перешли к самым бедным. Там ведь бедные еще конфисковывали у богатых в пользу бедных
Плохо то, что русских с ходу развели кровью с казахами, как когда-то навсегда развели кровью с украинцами, а до этого с грузинами.
И делают это тупо и абсолютно безмозгло наши же "защитнички отечества".
Нам это будет аукаться русофобией на десятилетия вперёд.
А русским в Казахстане теперь судьба только одна - бежать пока живы, бросая всё нажитое.
Удивительно, что у родственников деда ещё не всё отобрали.
Дочь президента - долларовый миллиардер… хм… наверное очень талантливая
У американского деда на Украине отобрали, а он опять все вернул. Богатство оно то приходит то уходит. Березовский и Ходорковский могут об этом рассказать
Все бизнесмены были близкими членами семьи Нурсултана Назарбаева
О, а глава госбезопасности, которого Токаев арестовал, был другом семьи Назарбаева. Зачем другу семьи Назарбаева делать семье Назарбаева бяку. Запутанный госпереворот
У нас в Барнауле дома иногда продаются больше миллиона долларов, там талантливые барнаульцы живут
9.01.2022 12:19
- гость -
Удивительно, что у родственников деда ещё не всё отобрали.
За такие слова в КЗ сожгут на костре как еретика.
из бюджета России скомпенсируют.. у нас много
А кто-то из простых людей жизнь потерял из-за этих "бизнесменов" семьи Назарбаева.
Как-же всё-же похожи наши страны! И у нас и у них друзья президента ну как на подбор оказались очень талантливыми бизнесменами! И с нуля смогли заработать огроммные состояния! Волшебство, прям, какое!
А 4,5 тысячи в тюрьму сели. Грозит от 8 до пожизненно. Правда, там вроде бы иностранцев много, но казахи их все равно садят. А ведь и русские там могут быть наверное
А ведь на улицы вышли кому плохо, но русских среди них нет, получается русским в Казахстане хорошо
Новый порш это ведь не лечение с транспортировкой?
Все страны мира очень похожи! Везде друзья глав государств как на подбор оказываются очень талантливыми бизнесменами! Меняется глава государства, приходят новые таланты и с нуля зарабатывают состояния! Более того, все люди в мире очень похожи, все думают о своей семье. Любой мимопроходящий став президентом никогда не забудет свою семью. И не надо ля ля, что забудет, никто в это не верит