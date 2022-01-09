Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов

Четыре бизнесмена в Казахстане всего за несколько дней беспорядков потеряли состояние, которое оценивается в 3 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Крупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов. Состояние председателя правления Михаила Ломтадзе уменьшилось на такую же сумму. По данным Forbes, дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев потеряли около 200 миллионов долларов. Супруги контролируют Народный банк (Халык банк), акции которого дешевели 4-6 января на 16%. Состояние каждого из них, по оценке Forbes, составляет 3,1 миллиарда долларов.

Отметим, 10 января в Казахстане пройдёт общенациональный траур по жертвам народных беспорядков, которые вспыхнули в некоторых районах страны 2 января. В ходе акций в Казахстане погибли 16 и пострадали свыше 1,3 тыс. сотрудников полиции, нацгвардии и военнослужащих, сообщили в МВД.

