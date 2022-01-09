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Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов

, ИА "Амител"
Все бизнесмены были близкими членами семьи Нурсултана Назарбаева
Фото: militaryarms.ru

Фото: militaryarms.ru

Четыре бизнесмена в Казахстане всего за несколько дней беспорядков потеряли состояние, которое оценивается в 3 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Крупнейший акционер и председатель совета директоров банка Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким с 4 января потерял 1,4 миллиарда долларов. Состояние председателя правления Михаила Ломтадзе уменьшилось на такую же сумму. По данным Forbes, дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев потеряли около 200 миллионов долларов. Супруги контролируют Народный банк (Халык банк), акции которого дешевели 4-6 января на 16%. Состояние каждого из них, по оценке Forbes, составляет 3,1 миллиарда долларов.

Отметим, 10 января в Казахстане пройдёт общенациональный траур по жертвам народных беспорядков, которые вспыхнули в некоторых районах страны 2 января. В ходе акций в Казахстане погибли 16 и пострадали свыше 1,3 тыс. сотрудников полиции, нацгвардии и военнослужащих, сообщили в МВД.
 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 11:14
- гость -

Можно не переживать приумножат, это не мелкий бизнес, который действительно может потерять всё и сил не хватит восстановиться.

9.01.2022 11:23
- гость -

Трудящиеся Казахстана:" Чтоб кровь текла из носу банковского бизнесу."

9.01.2022 11:28
- гость -

Ничего страшного- выжмут из бедных!

9.01.2022 11:36
- гость -

Гримасы современной "экономики". У тебя вчера был автомобиль и сегодня у тебя тот же автомобиль. Но вчера кто-то где-то считал, что он стоит миллион, а сегодня посчитал, что 800 тыс. Ты обеднел на 200 тыс? Только в случае, если собрался его продавать. А если и дальше ездишь? При этом совсем не факт, что его можно продать даже за 500, а возможно можно продать и за 1,5. Просто где-то в каком-то компьютеое его так "оценивают".

9.01.2022 11:44
- гость -

Для них это копейки .

9.01.2022 11:46
- гость -

Ничего страшного- выжмут из бедных!
--------------------------------------
В мире свободного рынка и демократии так и будет.

9.01.2022 11:50
- гость -

11:36
- гость -
Ты больной какой то..

9.01.2022 11:50
- гость -

Демократия-это власть народа.Но,конечно,не всего народа, а той её малюсенькой части, у которой благодаря необычайному трудолюбию "скопились" огромные суммы денег...

9.01.2022 12:16
гость

Самые богатые люди Казахстана из-за беспорядков потеряли 3 миллиарда долларов

Может они хоть частично перешли к самым бедным. Там ведь бедные еще конфисковывали у богатых в пользу бедных

9.01.2022 12:16
- гость -

Плохо то, что русских с ходу развели кровью с казахами, как когда-то навсегда развели кровью с украинцами, а до этого с грузинами.
И делают это тупо и абсолютно безмозгло наши же "защитнички отечества".
Нам это будет аукаться русофобией на десятилетия вперёд.
А русским в Казахстане теперь судьба только одна - бежать пока живы, бросая всё нажитое.

9.01.2022 12:19
- гость -

Удивительно, что у родственников деда ещё не всё отобрали.

9.01.2022 12:26
- гость -

Дочь президента - долларовый миллиардер… хм… наверное очень талантливая

9.01.2022 12:27
гость

У американского деда на Украине отобрали, а он опять все вернул. Богатство оно то приходит то уходит. Березовский и Ходорковский могут об этом рассказать

9.01.2022 12:29
гость

Все бизнесмены были близкими членами семьи Нурсултана Назарбаева

О, а глава госбезопасности, которого Токаев арестовал, был другом семьи Назарбаева. Зачем другу семьи Назарбаева делать семье Назарбаева бяку. Запутанный госпереворот

9.01.2022 12:31
гость

У нас в Барнауле дома иногда продаются больше миллиона долларов, там талантливые барнаульцы живут

9.01.2022 12:32
- гость -

9.01.2022 12:19
- гость -
Удивительно, что у родственников деда ещё не всё отобрали.

За такие слова в КЗ сожгут на костре как еретика.

9.01.2022 12:38
- гость -

из бюджета России скомпенсируют.. у нас много

9.01.2022 12:45
гость

А кто-то из простых людей жизнь потерял из-за этих "бизнесменов" семьи Назарбаева.

9.01.2022 13:00
Мимопроходящий

Как-же всё-же похожи наши страны! И у нас и у них друзья президента ну как на подбор оказались очень талантливыми бизнесменами! И с нуля смогли заработать огроммные состояния! Волшебство, прям, какое!

9.01.2022 13:01
гость

А 4,5 тысячи в тюрьму сели. Грозит от 8 до пожизненно. Правда, там вроде бы иностранцев много, но казахи их все равно садят. А ведь и русские там могут быть наверное

9.01.2022 13:04
гость

А ведь на улицы вышли кому плохо, но русских среди них нет, получается русским в Казахстане хорошо

9.01.2022 13:08
- гость -

Новый порш это ведь не лечение с транспортировкой?

9.01.2022 13:09
гость

Все страны мира очень похожи! Везде друзья глав государств как на подбор оказываются очень талантливыми бизнесменами! Меняется глава государства, приходят новые таланты и с нуля зарабатывают состояния! Более того, все люди в мире очень похожи, все думают о своей семье. Любой мимопроходящий став президентом никогда не забудет свою семью. И не надо ля ля, что забудет, никто в это не верит

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