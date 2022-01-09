На родине Шукшина на Алтае продают единственную гостиницу за 20 миллионов рублей

Единственный гостиничный комплекс в Сростках "Калина красная" продаётся за 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте "Авито".

Как написано в объявлении, в гостиничном комплексе работает круглогодичное кафе на 32 места, летнее кафе на 40 мест, есть банкетный зал. Летом в гостинице могут разместить 60 человек, зимой – 20. Стоимость проживания в стандартных номерах с удобствами на улице – от 1000 до 2000 руб., в полулюксах с душем – от 2500 руб. в сутки. Также есть охраняемая парковка и детская площадка. Рядом с гостиницей можно приобрести алтайские сувениры и продукцию с пантами.

Согласно информации на сайте комплекса, в нём останавливались такие актёры, как Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.

Ранее в селе Сростки Алтайского края сгорело придорожное кафе.