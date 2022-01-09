ООО "Энергия Маркет" раскрыла информацию за декабрь 2021 года

ООО "Энергия Маркет" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
П. 45 п.п. "г": информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за декабрь 2021 года.
|№
|
Наименование показателя
|
Объём, млн кВт⋅ч
|1.
|
Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|2.
|
ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:
|
5,016
|
ВН
|
2,097
|СН1
|СН2
|
2,737
|НН
|
0,182
|3.
|
ООО "________", в т.ч.:
|ВН
|СН1
|СН2
|НН
Комментарии
Пора карточки вводить.
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?