Около 600 человек удалось спасти во время пожаров на Алтае благодаря извещателям

Около 600 человек, в том числе 245 детей, были спасены в 2021 году благодаря срабатыванию пожарных извещателей. Такую статистику привели в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Согласно данным ведомства, около 80% всех пожаров происходит в частных жилых домах. Чаще всего их причиной бывает неисправность бытовых электронагревательных устройств и неосторожное обращение с огнём.

Пожарный извещатель способен предупредить о возгорании при малейшем задымлении. Согласно правилам МЧС, с 1 марта 2021 года всё строящееся жильё должно быть оснащено этим оборудованием. За четыре года около 534 тысяч пожарных извещателей появилось в домах россиян.