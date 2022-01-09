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Новости

Смертность на дорогах России резко выросла с начала 2022 года

, ИА "Амител"
В ДТП в этом году уже погибло 230 человек. И это только начало

С начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых погибло более 230 человек. Такие данные приводит издание "Известия" со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве полагают, что рост числа аварий связан с ухудшением погодных условий и призывают автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах.

"На мокрой дороге и в гололёд увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Не допускать ослепления других автомобилистов фарами. Не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение и упасть на проезжей части", – напомнили в МЧС.

За указанный период сотрудникам экстренных служб удалось спасти свыше 700 человек.

Самая массовая авария произошла 5 января на трассе М-2 "Дон" в Тульской области, в которой столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек. Ещё несколько ДТП случилось в Башкирии 8 января. В них получили травмы 13 человек.

Отметим, что по итогам 2021 года в Алтайском крае в ДТП погибло более 200 человек. Окончательные цифры станут известны позже. На днях в аварии в Шелаболихинском районе регионе погибла 23-летняя девушка.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

9.01.2022 15:34
- гость -

Начало большого конца.

9.01.2022 16:47
- гость -

так на заправках дума разрешила спаивать водятлов пивом

9.01.2022 16:49
- гость -

заправки же мало зарабатывают, хозявам не хватает на масло под икорку с бензина то

9.01.2022 17:05
гость

А пешеходам аккуратнее быть не? Не прыгать под колёса на переходах. В телефонах не сидеть когда дорогу переходишь. По сторонам смотреть когда переходить дорогу собираешься. Не учили? Да, водилы не святые, но пешеходам-то с головой дружить не надо? За рулём тоже люди. И АБСка тормозной путь не укорачивает....

9.01.2022 17:32
- гость -

9.01.2022 17:05
гость

Ты бы погуглил в интернете, какие аварии и с кем. Там трассы в основном.

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