Смертность на дорогах России резко выросла с начала 2022 года

С начала 2022 года в России произошло около двух тысяч ДТП, в которых погибло более 230 человек. Такие данные приводит издание "Известия" со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве полагают, что рост числа аварий связан с ухудшением погодных условий и призывают автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах.

"На мокрой дороге и в гололёд увеличивать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам. Обязательно пользоваться ремнями безопасности. Не допускать ослепления других автомобилистов фарами. Не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как пешеход может сделать резкое движение и упасть на проезжей части", – напомнили в МЧС.

За указанный период сотрудникам экстренных служб удалось спасти свыше 700 человек.

Самая массовая авария произошла 5 января на трассе М-2 "Дон" в Тульской области, в которой столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек. Ещё несколько ДТП случилось в Башкирии 8 января. В них получили травмы 13 человек.

Отметим, что по итогам 2021 года в Алтайском крае в ДТП погибло более 200 человек. Окончательные цифры станут известны позже. На днях в аварии в Шелаболихинском районе регионе погибла 23-летняя девушка.