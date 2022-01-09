Красивый особняк рядом с кладбищем продают в Бийске за 53 миллиона рублей

В алтайском городе Бийске за 53 миллиона рублей продают коттедж неподалёку от Зареченского кладбища. Цена, которую просят за двухэтажный особняк, в несколько раз выше стоимости других подобных объектов недвижимости наукограда, пишет "Бийский рабочий".

Общая площадь особняка – около 570 квадратных метров. В состав комплекса также входят надворные постройки и нежилые помещения рядом – это баня с бассейном, два гаража на две и три легковых машины (уточняется, что в гараж при желании может войти и грузовой автомобиль), котельная, летняя кухня, дом для охраны, дом с погребом. На участке есть две артезианские скважины на 100 и 30 м, а также три канализационных колодца.

В объявлении указана и площадь, на которой расположен участок жилого комплекса, – это практически 69 соток.

Коттедж находится неподалёку от Бийской общеобразовательной школы-интерната № 1, около остановки автобуса № 102 "Интернат №1", а также практически рядом с Чуйским трактом, через тракт – обширное Зареченское кладбище.