Барнаульский "Университет" начал 2022 год с тяжёлой победы на выезде

Волейбольный клуб "Университет" начал 2022 год трудной выездной победой. 8 января в матче 12-го тура высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд барнаульские волейболисты в Магнитогорске в упорной борьбе взяли верх над местной "Магниткой" со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 28:30, 19:25, 15:11). "Студенты" оказались сильнее в двух первых партиях, однако затем позволили магнитогорцам восстановить равновесие. Исход игры решился на тай-брейке, в котором барнаульцы сыграли увереннее – 15:11.

"Университет" занимает четвёртое место в зоне "Восток" высшей лиги "А". Сегодня "Магнитка" и "Университет" проведут повторный матч. Игра начнётся в 19 часов по барнаульскому времени.