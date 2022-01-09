Стоимость ремонта автомобилей в России может вырасти на 20%

Стоимость обслуживания автомобилей вырастет в 2022 году примерно на 20%, следует из данных сети автосервисов Fit Service. Эксперты утверждают, что это связано с увеличением возраста и пробега машин.

"Стоимость запчастей и комплектующих увеличится на 8-10%, а сам ремонт автомобилей – примерно на 7-10%. Автосервисы вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить заработную плату сотрудникам, поскольку у них тоже выросли расходы. В итоге эти два фактора говорят нам об увеличении стоимости обслуживания автомобилей в 2022 году до 17-20%", – заявил директор Fit Service Данил Соловьёв.

К большим финансовым затратам на ремонт автомобилей приводит то, что их возраст и пробег продолжают расти. Средний пробег личных легковых автомобилей россиян в 2021 году увеличился более чем на тысячу километров и составил 15,6 тысячи километров, в 2020 году он был 14,6 тысячи километров, подсчитали Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev Analyze.