Алтайская прокуратура помогла вернуть миллионы рублей зарплатных долгов

Прокуратура Алтайского края смогла помочь получить долги по зарплате сотням жителей региона. В 2021 году в суд направлено 1799 исковых заявлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 413 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется восемь уголовных дел, сообщает прокуратура региона.

В июле 2021 года в прокуратуре края проведена "горячая линия" по вопросам защиты трудовых прав. Оперативное вмешательство органов прокуратуры по поступившим сигналам позволило погасить задолженность перед 354 работниками муниципального предприятия в размере более 15 миллионов рублей.

Внесением мер реагирования обеспечено гашение долга по заработной плате на сумму более 12 миллионов 297 работникам муниципальных унитарных предприятий.

В отношении шести недобросовестных конкурсных управляющих прокурорами возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, по мерам реагирования перед работниками банкротных предприятий погашен долг в сумме 55 миллионов. В результате прокурорского вмешательства в 2021 году восстановлены права 3363 работников, им выплачена задолженность по заработной плате в размере 129 миллионов.