Бродячая собака две недели ходит с капканом на лапе по улице Силикатной. Об этом рассказала горожанка в сообществе "Инцидент Барнаул".

"В конце декабря 2021 года заявку на отлов взял приют, но их попытки оказались неудачными. Как пояснили в приюте, там огромный пустырь, сугробы по колено, а она очень пугливая, сразу уходит, на приманку не идёт", – сказано в сообщении.

Собака передвигается по району на трёх лапах и страдает от боли. Железная конструкция болтается на передней лапе животного.

Горожане ищут профессионалов или добровольцев, которые объединятся для поимки и помощи животному.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли женщину в Якутске.