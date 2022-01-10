Бродячая собака две недели ходит с капканом на лапе по улице Силикатной. Об этом рассказала горожанка в сообществе "Инцидент Барнаул".
"В конце декабря 2021 года заявку на отлов взял приют, но их попытки оказались неудачными. Как пояснили в приюте, там огромный пустырь, сугробы по колено, а она очень пугливая, сразу уходит, на приманку не идёт", – сказано в сообщении.
Собака передвигается по району на трёх лапах и страдает от боли. Железная конструкция болтается на передней лапе животного.
Горожане ищут профессионалов или добровольцев, которые объединятся для поимки и помощи животному.
Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли женщину в Якутске.
Комментарии
Лапа в капкане наверно пропала. Пережата капканом.
Сетями даже леапардов ловят. Сеть выстреливают и животное зафиксировано.
10.01.2022 07:17
- гость -
У тебя есть сеть,для ловли леопардов? Небось,после сафари осталась? Да и ружьё.
На Силикатном вообще собачье царство, страшно ходить от агрессивных стай. Какие там сети, один удачный выстрел и увозить на яму Беккари.