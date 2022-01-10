После прошедшей накануне метели улицы Барнаула с утра сковали серьёзные автомобильные заторы. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", местами они достигают отметки 8 баллов.
Самая тяжёлая ситуация наблюдается на улице Северо-Западной. Автомобили здесь стоят от улицы Антона Петрова до проспекта Ленина.
На Ленина также наблюдается серьёзный затор. Неподалёку от улицы Матросова произошло ДТП, которое затрудняет движение автомобилей в сторону центра.
Автомобилистам также придётся постоять на улице Советской Армии, на некоторых участках Павловского тракта и отдельных участках дорог в центре Барнаула.
Комментарии
А что будет когда перекроют мост на Новом рынке?
С бодуна все ломанулись через тихие улицы.
Как же хорошо было у нас в центре на каникулах, нет сегодня все привалили с тех районов
Закроют мост и проживём.
Пробки в Барнауле теперь явление ежедневное, погодные условия лишь ухудшают ситуацию. Не рассчитаны улицы города на такой транспортный поток.
Зачем у нас в городе мэр? Хоть раз его кто с лопатой видел?
10.01.2022 10:38
- гость -
Пробки в Барнауле теперь явление ежедневное, погодные условия лишь ухудшают ситуацию. Не рассчитаны улицы города на такой транспортный поток.
Если никто не рассчитывает, а , наоборот, усугубляет строительством домов на узких улочках, без расширения на перспективу. Зачем нам всякие "архитектуры" и прочие чиновники, если они на "з/п" у строителей?
10.01.2022 10:38
- гость -
Нет, быть того не может. Нас всех чиновники уверяют, что с закрытием путепровода на Новом рынке, мы будем прекрасно перемещаться по Калинина. А сейчас, и путепровод не закрыт, и Калинина свободен. Нам всем мерещатся эти пробки.
Покупайте жилье ближе к месту работы. Сменил работу - смени жилье ближе к ней. Вот и весь сказ. Или добирайтесь полтора часа на работу утром и полтора назад вечером и не гундите