После прошедшей накануне метели улицы Барнаула с утра сковали серьёзные автомобильные заторы. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", местами они достигают отметки 8 баллов.

Самая тяжёлая ситуация наблюдается на улице Северо-Западной. Автомобили здесь стоят от улицы Антона Петрова до проспекта Ленина.

На Ленина также наблюдается серьёзный затор. Неподалёку от улицы Матросова произошло ДТП, которое затрудняет движение автомобилей в сторону центра.

Автомобилистам также придётся постоять на улице Советской Армии, на некоторых участках Павловского тракта и отдельных участках дорог в центре Барнаула.