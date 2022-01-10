Уроженка Алтая Марина Ракова в СИЗО спасла жизнь сокамернице

Уроженка Алтайского края и бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова, обвиняемая в хищении 50 млн рублей, спасла жизнь сокамернице в московском СИЗО-6 "Печатники". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, посетившую Ракову в изоляторе.

Сокамерница Раковой решила свести счёты с жизнью по неизвестным пока причинам. Увидев это, бывшая чиновница оказала своей ей первую помощь и позвала надзирателей, благодаря чему заключённая выжила.

Меркачева добавила, что сейчас экс-чиновница сидит в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые её сокамерницы обвиняются в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой наркотиков.

Напомним, в октябре Тверской суд Москвы поместил Ракову под стражу на два месяца – до 6 декабря 2021 года. Уроженку Горняка обвиняют в хищении 50 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения. В начале декабря Раковой предъявили ещё одно обвинение – её подозревают в мошенничестве.