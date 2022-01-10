Под Новосибирском подростки нашли младенца, оставленного на трассе. Об этом сообщает НГС.

Седьмого января мальчики пошли гулять и отправились по дороге между посёлком Сосновка и селом Кубовая. Во время прогулки подростки нашли коробку с новорождённой девочкой.

Отец одного из мальчиков рассказал, что дети услышали плач из коробки. Дети подумали, что внутри находятся котята, однако оказалось, что в коробке лежит новорождённая девочка. У ребёнка не было никаких вещей, кроме пледа и маленькой бутылочки.

Сейчас брошенный ребёнок находится в больнице. Семья одного из мальчиков хочет принять девочку.

"Мы приложим все усилия, чтобы забрать ребёнка в нашу семью, но сами понимаем, что, возможно, найдутся родственники первой линии или второй – нас об этом предупредили", – сказала мама подростка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летний мальчик насмерть замёрз, потому что перепутал автобусы.