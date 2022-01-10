Под Новосибирском подростки нашли младенца, оставленного на трассе. Об этом сообщает НГС.
Седьмого января мальчики пошли гулять и отправились по дороге между посёлком Сосновка и селом Кубовая. Во время прогулки подростки нашли коробку с новорождённой девочкой.
Отец одного из мальчиков рассказал, что дети услышали плач из коробки. Дети подумали, что внутри находятся котята, однако оказалось, что в коробке лежит новорождённая девочка. У ребёнка не было никаких вещей, кроме пледа и маленькой бутылочки.
Сейчас брошенный ребёнок находится в больнице. Семья одного из мальчиков хочет принять девочку.
"Мы приложим все усилия, чтобы забрать ребёнка в нашу семью, но сами понимаем, что, возможно, найдутся родственники первой линии или второй – нас об этом предупредили", – сказала мама подростка.
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летний мальчик насмерть замёрз, потому что перепутал автобусы.
Комментарии
Вот негодяи. Вам деньги, за первого, за второго, за третьего ребёнка дают, а вы их всё равно выкидывайте. Как с вами демографию улучшать?
Негодяи? К чему тут твоя глупостная ирония?
Это убийцы и фашисты. Должны отвечать за такое по всей строгости.
10.01.2022 10:48
Психопат?
Прежде чем удочерять нужно всё-таки узнать её родителей. А вдруг там алкоголики в седьмом поколении?
10.01.2022 10:48
путен
Как с вами демографию улучшать?
отчитайтесь о проделанной работе, скока детишек у вас
Еслиб старые петросяны , табаковы и джигарханяны не плодились, вообще бы нации труба пришла, от молодежи то как от козла молока.