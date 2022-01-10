Барнаульским перевозчикам невыгодно принимать оплату по карте на автобусах малой вместимости, поскольку они теряют деньги на приобретении терминалов и комиссии банков. Об этом они рассказали "Толку". При этом пассажиры всё чаще предпочитают безналичный расчёт.

По словам перевозчика Олега Бесчастного (маршруты № 18, 27, 40, 58, 73 и 75), большинство его водителей работают без терминалов, поскольку они не были предусмотрены на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Также от работы с картами у них "возникает психологический стопор".

Бесчастный добавил, что для оплаты по банковской карте установлена большая комиссия, а по транспортной карте проезд заведомо стоит 24 рубля даже после повышения тарифов в общественном транспорте Барнаула. Перевозчик Антон Еньшин добавил, что комиссия при безналичном расчёте составляет 4-6%, то есть больше рубля. Особенно эти обстоятельства огорчают перевозчиков на фоне роста затрат – только резина с сентября этого года подорожала на 70%.

Ранее барнаульцы пожаловались, что при расчёте банковскими картами в общественном транспорте происходят неоднократные списания средств.