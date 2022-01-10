Барнаульским перевозчикам невыгодно принимать оплату по карте на автобусах малой вместимости, поскольку они теряют деньги на приобретении терминалов и комиссии банков. Об этом они рассказали "Толку". При этом пассажиры всё чаще предпочитают безналичный расчёт.
По словам перевозчика Олега Бесчастного (маршруты № 18, 27, 40, 58, 73 и 75), большинство его водителей работают без терминалов, поскольку они не были предусмотрены на момент подачи заявки на участие в конкурсе. Также от работы с картами у них "возникает психологический стопор".
Бесчастный добавил, что для оплаты по банковской карте установлена большая комиссия, а по транспортной карте проезд заведомо стоит 24 рубля даже после повышения тарифов в общественном транспорте Барнаула. Перевозчик Антон Еньшин добавил, что комиссия при безналичном расчёте составляет 4-6%, то есть больше рубля. Особенно эти обстоятельства огорчают перевозчиков на фоне роста затрат – только резина с сентября этого года подорожала на 70%.
Ранее барнаульцы пожаловались, что при расчёте банковскими картами в общественном транспорте происходят неоднократные списания средств.
Комментарии
Также от работы с картами у них "возникает психологический стопор".
АХАХАхахахахахаахаха
Мда-уж.
Единая транспортная карта нужна уже давным давно.
Каменный век какой-то.
Просто по карте все засвечивается и не вывести в черную бабосы. Вот и бесятся.
В Ялте висит в автобусе терминал на поручне, зашел - прислонил карту и поехал. Водитель вообще не отвлекается. Притом осенью проезд по карте был 17 рублей, а за наличку 23. И никто не жаловался!
К конкурсам не допускать перевозчиков, не платящих налоги и вынуждающих водителей работать "по-чёрному"... У них ведь как? "Гарантию" сдал, остальное твоё (минус бензин, расходка и прочие плюшки). Просто и незамысловато эти упыри эксплуатируют инфраструктуру города (остановочные павильоны, дороги), а денег никому не платят.
Так не пойдёт!
Да потому что с сотни давать сдачу пятьдесят с копейками намного выгоднее, чем получить оплату по карте(
Стоимость терминала и банковские проценты идут в расходы, а значит, перевозчик получает возврат этих средств через экономию на налогах.
Терминалы не дают скрывать доходы от перевозки.
А что за дискриминация ИП и ООО, которые не занимаются оказанием услуг пассажирских перевозок? Почему в транспорте не дают кассовый чек? Пассажир априори не имеет возможности доказать, что получал услугу. Куда смотрят комитет по защите прав потребителей, ФАС и прочие регуляторы?
Сколько рыдать то можно, А!? Не нравятся условия, валите с рынка!
В 58 маршрутке неоднократно наблюдал как "молодняк" с водилами ч/з переводы СБонлайн по телефону, расчитываеются!
обосновывали повышение тарифоф в свое время введением валидаторов и карт. Ау Франк
К конкурсам не допускать перевозчиков, не платящих налоги и вынуждающих водителей работать "по-чёрному
Какая связь между терминалом, по каторому комиссия идёт банку, и налогами. Для сбора налогов, устанавливают кассы. Касс нет в ОТ, значит у них другая форма налогооблажения.
в 144м, 54м аналогично - молодежь с водилой в основном по номеру телефона рассчитывается, в некоторых маршрутках просто висит (лежит) бумажка с номером телефона, куда кидать деньги
Автобусы малой вместимости не должны ездить по улицам крупных городов. Вот именно это не выгодно городу, отвратительное состояние общественного транспорта.
10.01.2022 12:01
- гость -
в 144м, 54м аналогично - молодежь с водилой в основном по номеру телефона рассчитывается, в некоторых маршрутках просто висит (лежит) бумажка с номером телефона, куда кидать деньги
Ну и что из этого следует? И сколько вас тут не образованных будет писать эту чушь. Ну не хочет перевозчик платить банку 4-6 % от своего дохода. По закону имеет право. Читаем в законе, кто кто не имеет права не обслуживать по терминалу покупателей. Он может запретить на законных основаниях расчет по карте. Многие сигаретный киоски не продают сигареты по карте, только наличные.
Амик, чего проще- задайте вопрос главе ИФНС Куриленко о правомерности таких "опат" и что он планирует сделать.
Гость
Амик, чего проще- задайте вопрос главе ИФНС Куриленко о правомерности таких "опат" и что он планирует сделать.
Ещё один ограниченный советы раздает.
10.01.2022 12:18
- гость -
Что,безграничный,засикатил?
Ну не хочет перевозчик платить банку 4-6 % от своего дохода. По закону имеет право.
Первозчик это одно, а личный номер телефона водилы - это другое
Вместимость автобуса подбирается под плотность населения. Чем проезжать одному 100-местному в час, удобней прогнать 4-е 25-ти местных за это время. Барнаул не город небоскрёбов. Часть города как занимали одно-двух этажных холупы так изанимают.
Ну надо же- рубль с носа они теряют... а как недодать сдачи рубль- это нормально? А ведь сплошь и рядом! Принципиально езжу только на транспорте с валидаторами и всех призываю так делать! Иначе так и будут нас иметь, повышая цену проезда то на рубль, то сразу на пятёрку!