Украинцы провели акцию солидарности с народом Казахстана. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
"В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям", – сказано в сообщении агентства.
Напомним, протесты начались 2 января в Мангистауской области, где цена на сжиженный газ выросла почти в два раза. Люди взбунтовались и требовали снизить стоимость. Позднее митинги вспыхнули и в других городах.
4 января стало известно, что власть пошла на уступки. Правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена. Но на этом протесты не утихли. Люди стали требовать отставки правительства. И президент Казахстана, который ещё вчера заявлял, что "власть не падёт", объявил об отставке кабмина.
Но и это толпы демонстрантов не успокоило. Акции и стычки продолжаются.
Комментарии
Украинцы кричат, что пора закругляться с Казахстаном, а то про Украину все забыли
Чтобы быть не в канализации информационной нужно быть солидарными со всеми. - такова суть нынешней 404
"Скакун скакуна" узнаёт издалека!
Так банкиришку казахского учили хахлы как протестное движение сделать, как подготовить, кого финансировать, какие пункты захватить и даже памятники обвалить. Как с битами захватить оружие со складов. Не учли малого, что Такаев не испугается как трусливый Янукович, а обратится в ОДКБ.
Но на всякий случай в Киеве отмудохали особо активных нехта-активистов. Типа, мы здесь не при чем.
Странно как-то... примерно как если бы сумасшедшие из больнички на Силикатном решили бы поддержать пациентов из гастроэнтерологии РТП, дескать, мы с вами!
Хохлы окончательно связь с реальностью потеряли...
е учли малого, что Такаев не испугается
Вы хотели сказать - испугается и обратится в одкб, наверное?))
Ну и Назарбаева бы услышать, что он думает по этому поводу.
10.01.2022 12:32
- гость -
нет, расчет был что испугается и побежит из страны..
Смешная новость
кстати, памятник назарбаеву обвалили