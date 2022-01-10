Украинцы провели акцию солидарности с народом Казахстана. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

"В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям", – сказано в сообщении агентства.

Напомним, протесты начались 2 января в Мангистауской области, где цена на сжиженный газ выросла почти в два раза. Люди взбунтовались и требовали снизить стоимость. Позднее митинги вспыхнули и в других городах.

4 января стало известно, что власть пошла на уступки. Правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена. Но на этом протесты не утихли. Люди стали требовать отставки правительства. И президент Казахстана, который ещё вчера заявлял, что "власть не падёт", объявил об отставке кабмина.

Но и это толпы демонстрантов не успокоило. Акции и стычки продолжаются.