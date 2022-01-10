Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила ежегодный рейтинг читательского интереса среди молодёжи региона от 14 до 35 лет, проанализировав 29 994 взятых на дом книги и 17 203 запроса изданий через сервис "ЛитРес". Список возглавил Фёдор Достоевский, впервые за долгое время сместив книги современных российских писателей – Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина.

Топ-20 предпочтений молодёжи Алтайского края:

1.Фёдор Достоевский "Преступление и наказание";

2. Фредрик Бакман "Тревожные люди";

3. Джордж Оруэлл "1984"; Айн Рэнд "Атлант расправил плечи";

4. Лев Толстой "Война и мир"; Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита";

5. Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза";

6. Уолтер Тевис "Ход королевы";

7. Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту";

8. Дэниел Киз "Цветы для Элджернона";

9. Виктор Пелевин "Непобедимое солнце";

10. Стивен Кинг "Институт";

11. Элизабет Гилберт "Город женщин";

12. Джейн Остин "Гордость и предубеждение"; Трумен Капоте "Завтрак у Тиффани";

13. Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент"; Майк Омер "Заживо в темноте";

14. Джоан Роулинг "Гарри Поттер"; Джон Толкин "Властелин колец";

15. Аркадий и Борис Стругацкие "Трудно быть богом";

16. Анджей Сапковский "Ведьмак";

17. Вячеслав Шишков "Угрюм-река";

18. Фрэнк Герберт "Дюна";

19. Эрих Мария Ремарк "Триумфальная арка";

20. Борис Акунин "Просто Маса"; Марина Степнова "Сад".

Библиотека связала рост интереса к Достоевскому с его 200-летием, которое отмечалось в 2021 году, в связи с чем "Шишковка" проводила масштабную программу в честь классика.