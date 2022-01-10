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Самой популярной книгой у алтайской молодёжи стало "Преступление и наказание"

, ИА "Амител"
Достоевский впервые за долгое время сместил книги современных российских писателей – Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова составила ежегодный рейтинг читательского интереса среди молодёжи региона от 14 до 35 лет, проанализировав 29 994 взятых на дом книги и 17 203 запроса изданий через сервис "ЛитРес". Список возглавил Фёдор Достоевский, впервые за долгое время сместив книги современных российских писателей – Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина.

Топ-20 предпочтений молодёжи Алтайского края:

1.Фёдор Достоевский "Преступление и наказание";

2. Фредрик Бакман "Тревожные люди";

3. Джордж Оруэлл "1984"; Айн Рэнд "Атлант расправил плечи";

4. Лев Толстой "Война и мир"; Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита";

5. Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза";

6. Уолтер Тевис "Ход королевы";

7. Рэй Брэдбери "451 градус по Фаренгейту";

8. Дэниел Киз "Цветы для Элджернона";

9. Виктор Пелевин "Непобедимое солнце";

10. Стивен Кинг "Институт";

11. Элизабет Гилберт "Город женщин";

12. Джейн Остин "Гордость и предубеждение"; Трумен Капоте "Завтрак у Тиффани";

13. Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент"; Майк Омер "Заживо в темноте";

14. Джоан Роулинг "Гарри Поттер"; Джон Толкин "Властелин колец";

15. Аркадий и Борис Стругацкие "Трудно быть богом";

16. Анджей Сапковский "Ведьмак";

17. Вячеслав Шишков "Угрюм-река";

18. Фрэнк Герберт "Дюна";

19. Эрих Мария Ремарк "Триумфальная арка";

20. Борис Акунин "Просто Маса"; Марина Степнова "Сад".

Библиотека связала рост интереса к Достоевскому с его 200-летием, которое отмечалось в 2021 году, в связи с чем "Шишковка" проводила масштабную программу в честь классика. 

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

10.01.2022 11:23
- гость -

старухи берегите головы...

10.01.2022 11:48
Дядька

Дануна!? Кто то Яхину читает? Кин насмотрелись....

10.01.2022 11:51
Filin

Сапковский 6 томов вроде, Поттер несколько книг. Зачем называть по серии?

10.01.2022 12:05
- гость -

Очень хорошая поучительная книжка.Там один чувак топором завалил 42-ух летнюю бизнес леди,которая организовала ломбард на дому,и грабанул.А потом приходил к двери и нажимал кнопку звонка чтобы спинного холодку испытать.Поймали,накрутили восьмерик строгого.Потом он вроде как раскаиваться начал,глядя с высокого обрыва большой реки,где открывался широкий обзор на безграничные окрестности.

10.01.2022 12:15
- гость -

Так мы и живем сейчас по Достоевскому. Убийство старушки - это ведь только часть сюжета, возможно даже - неглавная. Главное - это жизнь. Увы, но микросюжеты гениального романа мы видим вокруг себя ежедневно, и может быть, в провинции гораздо острее и чаще, чем в столицах.

10.01.2022 12:16
- гость -

Я очень люблю Яхину читать.И часто в слезах прокручиваю песню известной украинской певицы Джамили, которая победила на Евровидении.Видимо мне в родне какой татарин влез когда-то.А также постоянно пересматриваю фильмы популярного украинского режиссёра Сенцова.Часто в одиночестве пою песню:"Смотрю я на небо и думку гадаю.Почему я не сокол,почему не летаю?"

10.01.2022 12:20
- гость -

Сейчас я читаю книжки знаменитого украинского писателя Михаила Елизарова.В настоящее время он живёт в Москве и пишет на русском.Иногда он берёт гитару и поёт свои песни со сцены.

10.01.2022 12:31
- гость -

Я очень люблю Яхину читать.И часто в слезах прокручиваю песню известной украинской певицы Джамили, которая победила на Евровидении.
_______________

Боже ж мой... какая же каша у вас в голове

10.01.2022 12:36
Гость

Современная молодёжь даже не знает кто такой Толстой, что такое "Война и мир" и кто такие Ростовы. Смотрела "Кто хочет стать миллионером"-там участвовали Даня Милохин и фигуристка Медведева. Им достался вопрос как раз по "Войне и миру". Они вообще не поняли что это и кто такая Н.Ростова. Дибров их спросил:"Почему вы ничего не читаете?". Ответ:"А зачем?". Дибров:"Для развития мозгов". Ответ:"А мы и так хорошо зарабатываем".

10.01.2022 12:37
- гость -

то 12:31 Вы читали Елизарова?

10.01.2022 12:39
- гость -

10.01.2022 12:05
- гость -, про 42 года, не верьте всему, что в Интернетах пишут ))

10.01.2022 12:43
- гость -

Достоевский для меня номер один. Прочитала всего. На первом месте " Идиот", с него и началась любовь. Люблю классику, перечитала очень много. После него даже перестала читать, все не то. Толстой кстати, мне кажется событийным писателем, почему он в таком почете не пойму. Достоевский гений.

10.01.2022 13:04
- гость -

10.01.2022 12:43
- гость -

Толстой у меня вообще не проканал со своим французским. Популяризатор Европы.

10.01.2022 13:14
- гость -

10.01.2022 12:36
Гость
Современная молодежь учится в школе и готовится к экзаменам . "война и мир" входит в школьную программу. Дети эти книги знают. А то что вы всякий КАЛ по ТВ смотрите, это не к молодежи претензия

10.01.2022 13:23
- гость -

10.01.2022 13:04
- гость -
10.01.2022 12:43
- гость -

Толстой у меня вообще не проканал со своим французским. Популяризатор Европы.

Согласна.

10.01.2022 13:50
Гость

13:14, почему это кал? Там порой интересные вопросы и я люблю отвечвть на них. Про Милохина и Медведеву привела пример, потому, что так и было. А вы не смотрите очередной кал "Ледниковый период"(именно с этими же героями), или "Голос" с Шурой? Может вы только оперный театр посещаете? Так ближайший только в Новосибе. Приведите пример оперы - балета...

10.01.2022 14:10
- гость -

10.01.2022 13:04
- гость -

Правители России тогда были немецких кровей. Книги выходили сначала на немецком и французском потом только на русском. То есть русский был вторым или третьим государственным. Доходило до того что некоторые русские офицеры в 1812 году погибали от рук русских партизан, потому что плохо владели родным русским языком и партизаны принимали их за французов.
Французский язык начал проникать на русскую почву с воцарения императрицы Елизаветы Петровны в 1741 году. Цель - желание родителей выдать Елизавету за её ровесника Людовика XV, либо за юного герцога Орлеанского

10.01.2022 14:15
- гость -

10.01.2022 13:50
Гость
Ну вас прям кидает из крайности в крайность. Если не первый канал- то только балет?
Отвечаю: балет не видела ни разу, оперу тоже. Оперетты в нашем театре музкомедии смотрю регулярно. "Ледниковый период" "Голос" с Шурой не видела. Телевизор не смотрю совсем. Читаю книги, смотрю фильмы. Мнение о молодежи складываю из личного общения с моей 17-летней дочерью и ее друзьями, а не из ТВ и интернета. И считаю, что современные подростки очень интересные собеседники, они многое знают, многим интересуются, много читают. У них есть свое мнение и свои цели. Делать выводы о ЦЕЛОМ поколении , исходя из интервью с несколькими блогерами, считаю странным

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