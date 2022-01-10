Сотрудница музея в Казахстане заявила, что древние духи защитили экспонаты от мародёров

Духи предков и древних воинов помогли защитить музей в Алма-Ате от мародёров, которые хотели похитить древнее оружие. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявила заместитель директора Центрального Государственного музея Казахстана в Алма-Ате Бибигуль Дандыгараева.

По словам Дандыгараевой, в четыре часа утра мародёры ворвались в музей, чтобы взять на вооружение мечи и копья гуннских и сакских воинов. В это время музей не пустовал – его сотрудники ночевали рядом с экспонатами, опасаясь за сохранность коллекции во время беспорядков. В музей попали шесть или семь мародёров, вышедшие из толпы примерно в 200 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.

"Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять", – поделилась Дандыгараева. В результате сотруднице удалось отговорить нападавших от грабежа экспонатов. Как отметила женщина, в этом ей помогли "духи предков и древних воинов".

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