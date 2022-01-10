Сотрудница музея в Казахстане заявила, что древние духи защитили экспонаты от мародёров

Духи предков и древних воинов помогли защитить музей в Алма-Ате от мародёров, которые хотели похитить древнее оружие. Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" заявила заместитель директора Центрального Государственного музея Казахстана в Алма-Ате Бибигуль Дандыгараева.
По словам Дандыгараевой, в четыре часа утра мародёры ворвались в музей, чтобы взять на вооружение мечи и копья гуннских и сакских воинов. В это время музей не пустовал – его сотрудники ночевали рядом с экспонатами, опасаясь за сохранность коллекции во время беспорядков. В музей попали шесть или семь мародёров, вышедшие из толпы примерно в 200 человек. Некоторые из них были вооружены ножами.
"Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять", – поделилась Дандыгараева. В результате сотруднице удалось отговорить нападавших от грабежа экспонатов. Как отметила женщина, в этом ей помогли "духи предков и древних воинов".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о 20 тысячах боевиков, напавших на Алма-Ату.
Комментарии
молодец, что сказать. И духи молодцы
хороша у них трава однако
события в Казахстане нужно рассматривать как террористическую угрозу в масштабе не просто отдельного региона , а целой страны. На государстве потренировались, ан не вышло. Воспользовались противостоянием политических элит в стране и взорвали изнутри. Местное население сыграло здесь незначительную роль.
Тетка-то сама еще тот дух!
Вчера Гоголь у Соловьева на передаче тоже говорил, что весь бывший ссср считают нестабильным и взрывоопасным, там за океаном и играют на этом финансируя определенные слои населения, которые проявляют себя вот так по мановению палочки перед встречей Путина и Байдена.
Страна которая видит у себя экстремисткие ячейки, группы нко и прочие финансируемые из-за рубежа сборища- обречена на переворот и внешнее управление