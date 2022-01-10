Обнажённый мужчина выпал из окна многоэтажки в Новосибирске. О происшествии сообщили очевидцы в телеграм-канале "АСТ-54 Black".

Инцидент произошёл у дома по адресу Аникина, 16. По словам очевидцев, молодой человек выпал из окна 26 этажа. Отмечается, что мужчина был полностью раздет.

Люди, которые находились рядом в момент падения, накрыли его одеялом и вызвали медиков. Когда прибыли врачи, молодой человек был жив.

С места падения его увезли на реанимобиле. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

Ранее сообщалось, что человек выпал из окна многоэтажки в центре Барнаула. Перед случившимся соседи слышали ссору в квартире, из которой упал пострадавший.