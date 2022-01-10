Эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что коронавирусная инфекция массово распространяется среди детей. Специалист поделилась информацией в эфире телеканала "Россия 1".

Это явление Руженцова объяснила низким уровнем иммунитета.

"Именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение и наиболее тяжёлое течение", – сказала эксперт.

Ранее стало известно, что "омикрон"-штамм коронавируса выявлен в Иркутской области у двоих детей из разных семей.

Исполняющая обязанности главы Минздрава региона Анна Данилова напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, несмотря на "лёгкое течение болезни" у заразившихся данной разновидностью коронавируса.