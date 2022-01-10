Эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что коронавирусная инфекция массово распространяется среди детей. Специалист поделилась информацией в эфире телеканала "Россия 1".
Это явление Руженцова объяснила низким уровнем иммунитета.
"Именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение и наиболее тяжёлое течение", – сказала эксперт.
Ранее стало известно, что "омикрон"-штамм коронавируса выявлен в Иркутской области у двоих детей из разных семей.
Исполняющая обязанности главы Минздрава региона Анна Данилова напомнила о необходимости соблюдения мер предосторожности, несмотря на "лёгкое течение болезни" у заразившихся данной разновидностью коронавируса.
Комментарии
всю жизнь всегда дети болеют простудными заболеваниями, которые и есть вирусные. Роспотребнадзор лучше бы занялся контролем роста цен в магазинах, а то в магазин как в музей уже ходим - посмотреть
Ну кто бы сомневался, особенно когда все знают, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова имеет хорошую прибыль от реализации вакцины!
Ранее стало известно, что "омикрон"-штамм коронавируса выявлен в Иркутской области у двоих детей из разных семей.
Пусть пояснят откуда он там взялся?
Или это семьи побывавшие на новогодних праздниках в Африке, может в Англии?
Побывали только дети или взрослые тоже?
Может это все просто деза?
Запретить детей.
Ранее стало известно, что "омикрон"-штамм коронавируса выявлен в Иркутской области у двоих детей из разных семей.
Пусть пояснят откуда он там взялся?
Это ещё одно доказательство, что вирусы не зависят от стран, регионов и т.д. В человеке есть сотни спящих вирусов, и при воздействии лучей (энергий) определённого диапазона эти вирусы начинают просыпаться. Так было с испанкой в 20 веке
10.01.2022 14:13
Дэн
Может это все просто деза?
Выключил бы ты уже свой интернет и смотрел НТВ.
10.01.2022 14:18
- гость -
Выключил бы ты уже свой интернет и смотрел НТВ.
Кто здесь?
Мне вот тоже интересно: откуда взялся у нас омикрон, если выпускают и впускают в страну только вакцинированных.
На вакцинации взрослого населения "бабла настригли", теперь надо еще на детях выжать сколько можно и про коронавирус можно забывать. Пора что-нибудь новенькое "запускать" и новый бизнес раскручивать!
10.01.2022 14:50
- гость -
На вакцинации взрослого населения "бабла настригли", теперь надо еще на детях выжать сколько можно и про коронавирус можно забывать. Пора что-нибудь новенькое "запускать" и новый бизнес раскручивать!
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Гораздо, ГОРАЗДО больше средств идет на лечение коронавирусных больных. Дешевле вакцинировать, чем потом лечить.
Начнут ли детей антимасочниками и антиваксерами называть? Или ку-ку коды для низ вводить
10.01.2022 15:23 - гость -
Вообще-то лечат больных за их же деньги. Так что какая вам разница?
10.01.2022 15:23
- гость -
Прибыль разная.
Тут вопрос больше не в собственно вакцинации, хотя главных проводников этого безпредела естественно заинтересовали материально (хотя бы для того чтобы потом слинять и жить безбедно, да и на адвокатов если что хватило)
Вопрос что дети это последнее святое что осталось у людей, за кого они будут бороться и защищать. И здесь вилка вариантов: либо поднимется буча, что выгодно пиндосам для смены путинского курса на суверенизацию, либо народ доломают вконец, чтобы окончательно загнать всех на шконки и чтоб впредь не вякали, что в планах глобалистов. Однако думаю второе маловероятно.
10.01.2022 16:16
М
О, как ты завякало, отмороженное.
Двое больных детей на всю Россию, неизвестно из-за чего с низким уровнем иммунитета, - показатель активного распространения коронавируса?