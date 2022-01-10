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Новости

Почему казахстанские СМИ выдали джазмена за "купленного протестующего" и что с ним сейчас?

, ИА "Амител"
В поддержку музыканта Викрама Рузахунова собрались митинги, и даже власти Киргизии заступились за него
Фото: smotrim.ru

Фото: smotrim.ru

На фоне протестов и беспорядков свои претензии к властям Казахстана высказали ещё и в Киргизии. Казахстанские госканалы опубликовали видео "безработного" мужчины с явными следами побоев, который рассказал, что ему за деньги предложили принять участие в беспорядках. Однако в задержанном опознали киргизского джазмена Викрама Рузахунова. В поддержку музыканта собрались митинги, и даже власти Киргизии заступились за него.

В чём казахстанские СМИ обвинили Рузахунова?

Государственный телеканал Казахстана Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, которого задержали в Алма-Ате во время беспорядков. Он сказал на русском языке, что является безработным киргизом. По словам человека на видео, 1 января с ним якобы созвонились незнакомые люди, которые предложили за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей) поучаствовать в митингах в Казахстане. При этом на его лице были видны явные следы побоев.

А это точно настоящий джазмен?

Как пишет Baza, Рузахунова опознали его родственники. По их словам, музыкант часто ездит на гастроли в Алма-Ату, а после недавней поездки он пропал. Также "Газета.Ру" сообщает, что личность джазмена по видео подтвердила и заслуженная артистка Киргизии Юлия Руцкая. По её словам, у Рузахунова плотно расписан график гастролей, а недавно он отработал все новогодние корпоративы. На фоне этого абсурдно выглядят предположения, что он поехал заработать 200 долларов в Казахстан.

МВД Киргизии подтвердило, что 2 января музыкант вылетел в Алма-Ату. У него нет родственников в Казахстане, поэтому музыкант посещал страну только по приглашению для проведения концертов и участия в фестивалях.

Как в Киргизии отреагировали на видео с Рузахуновым?

В Бишкеке собрался митинг в поддержку музыканта, на котором выступил и глава комитета безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он назвал Рузахунова добропорядочным гражданином, а обвинения казахстанских правоохранителей – необоснованными и задевающими Киргизию. Глава комитета безопасности потребовал отпустить музыканта и пообещал сделать всё возможное, чтобы вернуть Рузахунова на родину.

Власти Киргизии направили Казахстану соответствующую ноту и всю необходимую информацию по делу. Минюст страны попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о пытках в отношении Рузахунова.

Где джазмен находится сейчас?

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, Рузахунова отпустили из полиции и везут на родину. СМИ Казахстана удалили видео "допроса" со своих площадок.

Читайте также в сюжете: Протесты в Казахстане
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

10.01.2022 14:24
- гость -

Разберутся, пример есть когда режиссёр теракт готовил.

10.01.2022 14:29
гость

для музыканта всё хорошо закончилось, а сотни других киргизов пусть ответят по закону, кто дал им право грабить другое государство. Президент Киргизстана "вовремя" ушёл в отпуск, представляете? в отпуск ушёл, видимо давят на него.

10.01.2022 14:32
- гость -

Сколько музыкантов знаю, колымят они все. Возможно и этот хотел чисто проветриться, но он довольно популярен.

10.01.2022 14:34
АБОРИГЕН

Потому что казахские силовики обосрались, облажались, да как угодно назовите. Гораздо больше беспокоит то, почему упырь Лукашенко судит и держит в заложниках граждан РФ а наш МИД во главе с Лавровым и алкоголичкой Захаровой как языки в задницы засунули?

10.01.2022 14:35
гость

там среди мародёров и киргизы были, и таджики, наверняка и украинцы отбитые, все из лагерей подготовки на юге Казахстана. Как не может знать о таких лагерях руководство страны? тот же Назарбаев,.. вот и получил по заслугам. Всех иностранцев нужно департировать, если не доказаны случаи убийства. Если есть доказательства - судить по законам страны

10.01.2022 14:35
- гость -

Он назвал Рузахунова добропорядочным гражданином...
Чикатило тоже был добропорядочным гражданином. Надеюсь, истина восторжествует.

10.01.2022 14:39
гость

почему упырь Лукашенко судит и держит в заложниках граждан РФ а наш МИД во главе с Лавровым и алкоголичкой Захаровой как языки в задницы засунули?


А нефик нашим гражданам шляться на протестах в других странах, сидели бы дома, то не сидели бы в тюрьме, бчб - шные нацики

10.01.2022 14:39
- гость -

По фото же видно что произошло. Любого из наc можно отдубасить так что он признается что он киргизский музыкант убивший Кенннди за 200$

10.01.2022 14:49
- гость -

Потому что на юге толпы киргизов принимали участие в погромах.
Если завтра в России заварят кашу, думаете мигранты не пойдут ваг грабить толпами???

в одиночку не пойдут, а вот толпой они даже в мирное время безобразничать ходят.

10.01.2022 14:50
- гость -

10.01.2022 14:34
АБОРИГЕН
Потому что казахские силовики обосрались, облажались, да как угодно назовите. Гораздо больше беспокоит то, почему упырь Лукашенко судит и держит в заложниках граждан РФ а наш МИД во главе с Лавровым и алкоголичкой Захаровой как языки в задницы засунули?

на себя посмотри, голубь срущый

10.01.2022 14:54
- гость -

Информацию о "вторжении" 20 тыс "боевиков" с сайта "президента Казахстана" уже убрали.
А 20 тыс - это, между прочим, 2 маршевых дивизии!

10.01.2022 14:54
АБОРИГЕН

10.01.2022 14:50
- гость -
Что дурачок, за упырей подгорает. Ты подумай лучше на досуге, за кого переживать лучше.

10.01.2022 14:57
- гость -

Можно успокоиться всем, отпустили музыканта, направляется домой

10.01.2022 15:05
- гость -

10.01.2022 14:54
- гость -
Информацию о "вторжении" 20 тыс "боевиков" с сайта "президента Казахстана" уже убрали.
А 20 тыс - это, между прочим, 2 маршевых дивизии!

35 штурмовая бригада, одна из лучших в стране 2 суток вела бой, что бы предотвратить захват складов с оружием. Кто служил, тот поймёт.

10.01.2022 15:13
АБОРИГЕН

Токаев пытается искать внешний источник беспорядков, а его нет. Вину за из рук вон плохое управление страной спихнуть не на кого. Судорожные попытки найти крайнего за границами страны лишь приведут к тому что он испортит отношения с ближайшими соседями.
Создав в стране систему, где большая часть населения полностью отстранена от возможности влиять на свою судьбу и которая никак не представлена в органах власти, Токаев не должен удивляться когда что-то происходит внезапно. Он с елбасы сам задавил всю оппозицию, не слышно и писка. Обратной связи нет, потому что господа обидчивые. Ну, получите и распишитесь тогда.

10.01.2022 15:14
- гость -

Аборигену
иди проспись, алкашина

10.01.2022 15:22
- гость -

так получается Абориген бухал с Захаровой, напился с ней и Лавровым потом язык ей свой в задний проход засунул.и капро филлией занялся?!

10.01.2022 15:23
- гость -

Токаев пытается искать внешний источник беспорядков, а его нет.
------
Понятно, что это был целиком и полностью внутренний мафиозный переворот, когда одна силовая банда властных воров отжала награбленное у другой банды правивших "патриотов".

10.01.2022 15:27
- гость -

10.01.2022 15:14
- гость -
Аборигену
иди проспись, алкашина

Аборигену нельзя, весь декабрь отсутствовал, наверное в отпуске был, теперь перед конгрессом интеллигенции очки надо набирать. Это все те кто за "мирных демонстрантов"

10.01.2022 15:28
аборигену

10.01.2022 15:13
АБОРИГЕН

Токаев пытается искать внешний источник беспорядков, а его нет.
Как быть с пойманными "митингующими", говорящими на фарси или арабском языках?
И с тем, что наш Козырев подтвердил участие зарубежных боевиков.

10.01.2022 15:52
- гость -

15:13АБОРИГЕН "Создав в стране систему, где большая часть населения полностью отстранена от возможности влиять на свою судьбу и которая никак не представлена в органах власти "

Правильно, необходимо было создавать на местах свою власть: " Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов." или просто "советскую власть"!
Например, в 1917 году в России эта новая власть провозгласила политические права и свободы (слова, собраний, совести, печати, союзов, манифестаций). Были отменены сословные, национальные и религиозные ограничения, смертная казнь, военно-полевые суды, объявлялась политическая амнистия, явочным порядком вводился 8-часовой рабочий день.
Одобряю.

10.01.2022 16:18
- гость -

По всей видимости Абориген прав. Подковерная война бывшего клана и нового назначенца просто вылезла на поверхность после случайно подхваченных мирных митингов по поводу поднятия цены на газ. Считаю что они на весь мир обделались. Теперь крайних найти не могут. Путину это на руку. Он ОДКБ ввел и ему уже руководство Казахстана должно и обязано. По итогу клан Назарбаевых не смели и сами кое как не пойми в каком свете выступили и теперь крайних ищут. А город разбомбили с молчаливого согласия "силовиков". Удивительно, что даже америкосы не сразу сообразили и разобрались в этой ситуации и какую-то чушь нести стали. А путин молодец, как ждал))), ему на руку. Еще странно что наш мид что-то про позорный вывод войск америкосов в Авганистане как-то прикрутили к внезапно вспыхнувшему митингу в Казахстане. И что удивительно сама всласть в Казахстане своими руками это и устроила. Цены нужно по чуть чуть поднимать, каждый квартал или каждый месяц, а не в 2 раза единовременно.

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