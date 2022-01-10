Почему казахстанские СМИ выдали джазмена за "купленного протестующего" и что с ним сейчас?

На фоне протестов и беспорядков свои претензии к властям Казахстана высказали ещё и в Киргизии. Казахстанские госканалы опубликовали видео "безработного" мужчины с явными следами побоев, который рассказал, что ему за деньги предложили принять участие в беспорядках. Однако в задержанном опознали киргизского джазмена Викрама Рузахунова. В поддержку музыканта собрались митинги, и даже власти Киргизии заступились за него.

В чём казахстанские СМИ обвинили Рузахунова?

Государственный телеканал Казахстана Qazaqstan опубликовал видео допроса мужчины, которого задержали в Алма-Ате во время беспорядков. Он сказал на русском языке, что является безработным киргизом. По словам человека на видео, 1 января с ним якобы созвонились незнакомые люди, которые предложили за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей) поучаствовать в митингах в Казахстане. При этом на его лице были видны явные следы побоев.

А это точно настоящий джазмен?

Как пишет Baza, Рузахунова опознали его родственники. По их словам, музыкант часто ездит на гастроли в Алма-Ату, а после недавней поездки он пропал. Также "Газета.Ру" сообщает, что личность джазмена по видео подтвердила и заслуженная артистка Киргизии Юлия Руцкая. По её словам, у Рузахунова плотно расписан график гастролей, а недавно он отработал все новогодние корпоративы. На фоне этого абсурдно выглядят предположения, что он поехал заработать 200 долларов в Казахстан.

МВД Киргизии подтвердило, что 2 января музыкант вылетел в Алма-Ату. У него нет родственников в Казахстане, поэтому музыкант посещал страну только по приглашению для проведения концертов и участия в фестивалях.

Как в Киргизии отреагировали на видео с Рузахуновым?

В Бишкеке собрался митинг в поддержку музыканта, на котором выступил и глава комитета безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. Он назвал Рузахунова добропорядочным гражданином, а обвинения казахстанских правоохранителей – необоснованными и задевающими Киргизию. Глава комитета безопасности потребовал отпустить музыканта и пообещал сделать всё возможное, чтобы вернуть Рузахунова на родину.

Власти Киргизии направили Казахстану соответствующую ноту и всю необходимую информацию по делу. Минюст страны попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о пытках в отношении Рузахунова.

Где джазмен находится сейчас?

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, Рузахунова отпустили из полиции и везут на родину. СМИ Казахстана удалили видео "допроса" со своих площадок.