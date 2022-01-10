Российский актёр Илья Глинников назвал чудом своё возвращение в Москву из Казахстана вывозным бортом, сообщает "Звезда". Глинников описал своё путешествие как "незабываемое".

"Военным – благодарность. Когда увидели в аэропорту наших ребят, стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шёл на парламент в Казахстане", – говорит актёр.

Напомним, звезда сериала "Интерны" перестал выходить на связь во время экспедиции по Казахстану. Актёр уехал в соседнюю республику ещё до Нового года и вместе с группой туристов отправился к пику Талгар. Последний раз он выходил на связь 3 января. Илья позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась.