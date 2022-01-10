Российский актёр Илья Глинников назвал чудом своё возвращение в Москву из Казахстана вывозным бортом, сообщает "Звезда". Глинников описал своё путешествие как "незабываемое".
"Военным – благодарность. Когда увидели в аэропорту наших ребят, стало спокойнее. Незабываемые приключения. Когда мы шли на пик Хрищатого, кто-то шёл на парламент в Казахстане", – говорит актёр.
Напомним, звезда сериала "Интерны" перестал выходить на связь во время экспедиции по Казахстану. Актёр уехал в соседнюю республику ещё до Нового года и вместе с группой туристов отправился к пику Талгар. Последний раз он выходил на связь 3 января. Илья позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась.
Комментарии
а что - джазмен не может быть купленным грабителем?
1461 гражданин РФ вывезен из Алма-Аты 13 рейсами, сообщает Минобороны РФ.
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Вот и всё, что нужно знать теперь о "дружбе" двух народов.
А если кратко - русские в ужасе бегут, спасая свои жизни и бросая всё нажитое.
10.01.2022 14:49
- гость -
дурень,какое нажитое у граждан России в Казахстане???
это туристы или вахтовики.
10.01.2022 14:49
- гость -
Это граждане РФ вообще-то. От тебя надо бежать, разжигатель.
Многие, вообще-то, живут на две страны и имеют двойное гражданство.
Вот они-то теперь и бегут, бросая всё и вполне обоснованно опасаясь бытовой русофобии, когда резать будут ночами, как это уже было в кровавые 90-е.
Пример двойного гражданства:
Кошелёк казахских презов Патох Шодиев сел в джет и дал по ... из бунтующего Казахстана. В Москве Патоха ждёт его тайный российский паспорт 4506000916. И целая квартира на колёсах за 9 лямов, тесла x100d номер Н306СН750. К тесле привязан русский мобильный.
Или вот:
О подмосковном имении жены казахского преза Касыма Токаева. Участок 50:05:0040705:27 в Абрамцево гражданке РФ Надежде Токаевой продал Евгений Гиндилис, менеджер Еврейского музея в Линкольн-центре (Ньй-Йорк, США). У теледеда Константина Эрнста на ОРТ Евгений рулил дирекцией кинопрограмм. Осуждал Россию за Крым. Помогал Украине и Евромайдану. Но ... защитила проукраинского москвича Гиндилиса с москвичкой Токаевой
бегают белки в клетке, а они спокойно уезжают на автомобилях.
10.01.2022 14:53
- гость -
Опять киевские подтянулись со своей конспирологией. Мало им дали люлей.