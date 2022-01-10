МВД России собирается изменить билеты к экзамену на водительские права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

"В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", – сказано в сообщении.

В МВД добавили, что эта работа направлена на снижение аварийности среди водителей, опыт вождения которых составляет менее двух лет.

По данным ГИБДД, в России за 11 месяцев прошедшего года произошло более семи тысяч аварий с участием водителей, опыт которых составляет менее двух лет.

Ранее сообщалось, что за превышение скорости в России теперь можно угодить в тюрьму.