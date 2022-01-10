За 2020-2021 год в Алтайском крае вложили 6,3 млн рублей в поддержку бедных семей с детьми в рамках комплекса мер "Вклад в будущее", сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

Специалисты Краевого кризисного центра для мужчин совместно с учёными АлтГУ разработали и внедрили методические комплексы, включающие программы сопровождения малоимущих семей. Также были заключены социальные контракты с нуждающимися: 3056 в 2020 году и 6632 – в 2021-м.

Так, в рамках программы "Семейный навигатор" социально-психологическую помощь получили 1280 семей. Программа "Семейный помощник" направлена на развитие умений в сфере ведения домашнего хозяйства, в ней приняла участие 81 семья. "Точка опоры" направлена на адаптацию семей, находящихся в социально опасном положении, проект помог 140 родителям.

Ранее сообщалось, что малоимущие семьи в Алтайском крае могут получить компенсацию до 100 тыс. рублей за подключение к газу.