ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой 

ВТБ сохранит условия по льготным кредитам, несмотря на повышение в банке ипотечных ставок. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные займы со ставкой от 4,7%, а ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%.

"В ситуации, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, мы считаем важнейшей задачей сохранение ставок по льготным программам. Поэтому важно заранее принять решение о модернизации госипотеки в этом году для поддержки социально значимых категорий населения. На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года", – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Напомним, с 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 процентный пункт как для готового, так и строящегося жилья. Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут – утверждённая ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения.

Банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность своим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент "высокого сезона". В декабре ВТБ оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 миллиардов рублей, что стало лучшим результатом в истории банка.