Президент России принял участие в саммите ОДКБ. Члены комитета обсудили события в Казахстане.
По словам Путина, Казахстан столкнулся с беспрецедентной опасностью. Он отметил, что протестующие боролись с повышением цен, а те, кто нападал на государство, имели совершенно другие цели.
Владимир Путин также заявил, что в Казахстане можно было наблюдать агрессию международного терроризма, а боевики, которые участвовали в стычках, проходили подготовку за границей.
"Нам удалось поставить преграду террористам, бандитам, уголовникам и другим криминальным элементам", – сказал Путин.
Президент России также добавил, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане. После того как обстановка будет стабилизирована, силы комитета покинут Казахстан.
"События в Казахстане – не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Принятые по линии ОДКБ меры показали, что мы не дадим раскачивать ситуацию у себя дома", – подытожил президент России.
Напомним, протесты начались 2 января в Мангистауской области, где цена на сжиженный газ выросла почти в два раза. Люди взбунтовались и требовали снизить стоимость. Позднее митинги вспыхнули и в других городах.
4 января стало известно, что власть пошла на уступки. Правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена. Но на этом протесты не утихли. Люди стали требовать отставки правительства. И президент Казахстана, который ещё вчера заявлял, что "власть не падёт", объявил об отставке кабмина.
Комментарии
Вот говорят, что около 5000 террористов с оружием...всех ан пожизненно.....Как то слабо верится. это не 5 человек, как можно в страну незаметно забросить 5000+ человек с оружием? Че то как то мне кажется ложью попахивает.
Вова, я родился в СССР, а теперь гражданин какой-то РФ, я же иностранный агент?
Кто против воровства и коррупции все боевики и террористы! Всех в тюрьму!
Бегло глянул сейчас флайтрадар.
В воздухе по направлению из Москвы в гейропу находятся с десяток частных бизнесджетов.
Это что, номенклатурные "патриоты" уже из масквабада драпать начали?
повышения цен на газ не было?
Вальдемар опять жжот концентрированным маразмом по объективной реальности. Все кто против кумовства, коррупции, воровства и беззакония - террористы!
Боюсь требовать балабольного обещания про догазификацию. Ещё объявят террористом и запрещённым гражданином. Что то тут с рейтингом просчитались, прям в грязь лицом, лидера.....
Интересно кто у них цены на газ держит в 3 раза меньше, чем в России и в 10 раз меньше чем в Европе, Токаев? Писали, что у них себестоимость добычи почти 10 рублей, они по себестоимости продают
Наши дальнобойщики всегда в Казахстане заправляются
10.01.2022 16:17
Гость
обещания про догазификацию
И где требование про догазификацию?
Воще, что такое догазификация?
Лидера казахских протестов в Англии арестовали, получается Запад против казахского народа. И против Токаева. Как это совмещается?
1553. Можно и 50000 когда нет контроля и наличии предателей в верхних эшалонах власти.
Лидера казахских протестов в Англии арестовали
Не, это фигня, Великобритания выдала ордер на арест Аблязова, а Франция предоставила ему политическое убежище. Никто его не арестовывал, уши госпереворота во Франции
ОДКБ реально помог разрулить ситуацию. Вот представьте сейчас, если бы они не появились в Казахстане - криминал во власти, убийства, а мы живём на границе с Казахстаном и нам оно надо такое?
10.01.2022 16:43
гость
Сарказм?
10.01.2022 16:44
АБОРИГЕН
Сарказм?
Для твоей Маньки Величественной здесь всё сарказм, разумеется.
Смотрите видео в сети (подробно и интересно):
22 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. ЮРИЙ МУХИН
"События в Казахстане – не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Принятые по линии ОДКБ меры показали, что мы не дадим раскачивать ситуацию У СЕБЯ ДОМА", – подытожил президент России.
Я что-то пропустил? Казахстан уже наш?
Был наш. Оттуда Гагарин в космос летал, Брежнев там целину поднимал
"Владимир Путин также заявил, что в Казахстане можно было наблюдать агрессию международного терроризма, а боевики, которые участвовали в стычках, проходили подготовку за границей."
1 Интересно, кто ему про это доложил, родное ФСБ?
2 Доложили до ввода войск ОДКБ в Казахстан или задолго до этого знали?
В основном население этого ничего не читает, всем пофиг, написали, что в Казахстане международные террористы и Путин подтвердил. Завтра все так об этом и помнить будут. Какая классовая борьба, какой социальный бунт? Вот же, нормально так преподнесли, полицейских убили, головы отрезали, говорят по телеку показывали, Чего еще надо?
Я с казахом из Семипалатинска в армии служил, он меня земляком называл, потому что не было кто еще ближе жил
Все будут помнить, что цены на газ подняли, потом испугались и опустили. И что это не помогло, было уже поздно, народу уже понравилось. Ну и про головы, конечно, помнить будут, головы все испортили. После голов даже Запад разрешил стрелять, но боевыми только по тем у кого оружие
10.01.2022 17:30
про
конечно, президенту не доложили обстоятельство дел, только ты да богиген все знаете и еслибы вы приавили, ух все бы зашибись было бы