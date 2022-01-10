Президент России принял участие в саммите ОДКБ. Члены комитета обсудили события в Казахстане.

По словам Путина, Казахстан столкнулся с беспрецедентной опасностью. Он отметил, что протестующие боролись с повышением цен, а те, кто нападал на государство, имели совершенно другие цели.

Владимир Путин также заявил, что в Казахстане можно было наблюдать агрессию международного терроризма, а боевики, которые участвовали в стычках, проходили подготовку за границей.

"Нам удалось поставить преграду террористам, бандитам, уголовникам и другим криминальным элементам", – сказал Путин.

Президент России также добавил, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане. После того как обстановка будет стабилизирована, силы комитета покинут Казахстан.

"События в Казахстане – не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Принятые по линии ОДКБ меры показали, что мы не дадим раскачивать ситуацию у себя дома", – подытожил президент России.

Напомним, протесты начались 2 января в Мангистауской области, где цена на сжиженный газ выросла почти в два раза. Люди взбунтовались и требовали снизить стоимость. Позднее митинги вспыхнули и в других городах.

4 января стало известно, что власть пошла на уступки. Правительственная комиссия заявила, что цена будет снижена. Но на этом протесты не утихли. Люди стали требовать отставки правительства. И президент Казахстана, который ещё вчера заявлял, что "власть не падёт", объявил об отставке кабмина.